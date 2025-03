Il dottor Michele Scolletta all'Università della Terza Età di Canosa

L'intelligenza artificiale al centro delle attenzioni nel prossimo incontro culturale, organizzato e promosso dall'che si terràlledipresso l'in via Muzio Scevola nr.20 a. Per l'occasione, interverrà il dottorche affronterà il temaUn argomento ricorrente nel quotidiano come quello dell'a volte considerata "la bacchetta magica" che risolverà ogni problema, mentre, altre volte come la "più grande minaccia per l'umanità". Un incontro che aiuterà a comprendere ed anche a riflettere sull'impatto che laavrà sulla società e nella vita giornaliera. In cattedra, salirà il- Managing Director di Allianz Global Investor che l'anno scorso a giugno, ha partecipato, tra l'altro, da relatore aFestival finanziariocon il famoso giornalistaesperto di economia, focalizzando l'attenzione sul tema: "Dove stiamo andando? Intelligenza Artificiale o Guerra?" . Mentre, il 13 luglio 2024 aha ricevuto ilper essersi distinto attraverso la sua opera meritoria dando lustro al territorio mediante un contributo fattivo di esperienza e professionalità di alto livello riconosciuto in ambito nazionale e all'estero. Si rinnova l'invito alla cittadinanza a partecipare all'incontro culturale programmato