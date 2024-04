Su il sipario al "Canusium - Festival Teatro Antico"

Con la conferenza stampa di presentazione è iniziata la seconda edizione del, con la direzione artistica a cura del regista milaneseQuest'anno avrà luogo presso ile non all'aperto, nel parco archeologico del Battistero San Giovanni aa causa delle avverse condizioni atmosferiche di questi giorni. Una scelta non casuale perché anche il, uno dei pochi al mondo, ingloba nei suoi sotterranei un'importante area archeologica, dove è visibile un' incrocio stradale di età Imperiale ed alcune strutture inquadrabili nel corso dell'età arcaica (VIII-VII secolo a.C.).La seconda edizione del, che gode del patrocinio del Comune di Canosa e della Fondazione Archeologica Canosina, è ideata danelle vesti di promotori ed organizzatori. Alla presenza delle autorità cittadine, tra le quali il sindaco di Canosa, l'assessore alla culturae del consigliere regionaleche hanno preso la parola per complimentarsi con gli organizzatori e dare il benvenuto ai protagonisti di questa edizione: gli studenti e docenti dell'Istituto "Iris Versari" di Cesano Maderno (Monza), dell'IISS "Francesco de Sanctis" di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) e del Liceo "Enrico Fermi" di Canosa di Puglia."La rassegna che all'inizio rappresentava una scommessa per noi tutti, si è trasformata in una splendida realtà grazie anche a tutti coloro che hanno inteso sostenere questo progetto. Cittadini e realtà imprenditoriali hanno risposto presente, ed è con questo spirito di unione e collaborazione che intendiamo continuare a promuovere le nostre ricchezze archeologiche che a partire da questa mattina sono state visitate dagli studenti e docenti accompagnatori" Ha tra l'altro dichiarato il primo cittadino di Canosa nel corso della conferenza dove è stata presentata la giuria esaminatrice che è composta da : dall'assessore alla cultura, dal vice presidente della Fondazione Archeologica Canosinadal registache ha curato la Masterclass teatrale per gli studentidall'attore. L'opera in tuforealizzata da(classe 1942) sarà consegnata ai vincitori delcon gli spettacoli in programma : "Eroi, uomini & Dei" di Domenico Clemente;;"che andranno in scenaa partire dalle, ingresso gratuito.