Buona la prima del "Canusium-Festival Teatro Antico"

Buona la prima! Con due rappresentazioni andate in scena domenica scorsa apresso ilsi è conclusa la prima delle due giornate delGli studenti del liceoe dell'Istitutoproponendosono stati i protagonisti dell'esordio delorganizzato da FACTO - G.R. Consulting, sotto l'egida del Comune di Canosa di Puglia e della Fondazione Archeologica Canosina davanti ad un pubblico che ha apprezzato le opere attraverso gli applausi. Significative le parole del direttore artistico, il regista milanesein veste anche di presentatore della serata : "Per i ragazzi delle scuole superiori l'esperienza del teatro è fondamentale e preziosa ai fini di una crescita umana più consapevole. Imparare a stare in gruppo, sentirsi parte di un obiettivo comune per far prendere vita ai testi che si studiano sui libri: questi sono gli obiettivi che si pongono gli insegnanti e gli operatori che incontrano gli studenti e li accompagnano a realizzare veri e propri spettacoli. Il sogno di salire su un palco immerso fra le archeologie classiche e farsi apprezzare da un pubblico eterogeneo, composto da studenti, cittadini e turisti a Canosa diventa realtà. Le scuole selezionate hanno già rappresentato i loro lavori all'interno dell'istituto o addirittura in altri contesti teatrali prestigiosi, quindi si tratta di spettacoli veri, compiuti e interpretati con maestria dai giovanissimi attori, che hanno saputo trasformare la parola scritta da autori immensi oltre 2,500 anni fa in materia viva da far risuonare oggi per il pubblico contemporaneo. La densità della materia rappresentata, che va dall'Edipo Re di Sofocle alle Baccanti di Euripide toccando anche gli altri grandi autori classici non deve spaventare, poiché la freschezza degli interpreti e la scioltezza della messa in scena ne fanno spettacoli molto godibili e dinamici, spesso divertenti e sempre pieni di passione e talento in erba."Mentre l'organizzatore,ha detto : "Ilnasce con l'obiettivo di far scoprire ai giovani la bellezza della cultura classica, sia attraverso il teatro greco e latino che attraverso la riscoperta dei siti archeologici del nostro territorio. Per questo motivo, il nostro Festival non si limita ad essere un insieme di rappresentazioni, ma qualcosa di più. Molto di più. L'abbiamo concepito come un vero e proprio evento in cui le rappresentazioni costituiscono il motivo dell'aggregazione di tanti studenti." Nel corso della serata, sul palco sono saliti, tra gli altri, il sindaco di Canosail titolare della ditta sponsorizzatrice della manifestazionei componenti della giuria composta: dall'assessore alla cultura del Comune di Canosada due componenti del Collettivo Teatrale "ChivivefarumorE"eddal vice presidente della Fondazione Archeologica Canosina,e dall'attore. Nella serata di lunedì 24 aprile si esibiranno gli studenti delmentre nel pomeriggio parteciperanno aduna masterclass tenuta da Nunzio Sorrenti sulle tecniche del teatro come annunciato in mattinata durante la conferenza stampa mentre gli studenti dei quattro istituti visitavano la città e le sue bellezze archeologiche e culturali