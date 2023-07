Non lasciare che si prenda una parte di te

Partecipazione e condivisione del claimche ha contraddistinto la prima edizione della Notte della Prevenzione pro ANT, nell'ambito del cartellone dell'sotto il patrocinio del. L'promuove ed organizza attività volte alla diagnosi precoce di eventuali patologie tumorali, offrendo, tra l'altro, gratuitamente visite annuali in diversi ambiti. Un impegno reso possibile dalle donazioni di privati e aziende che consentono così a tanti cittadini di tenere sotto controllo la propria salute, giocando d'icipo sulla malattia. Aoltre 20 visite eseguite gratuitamente dal dottor(dermatologo) per la prevenzione del melanoma; 50 dal dottor(odontoiatra) con la dottoressaigienista dentale) per le patologie del cavo orale; 40 esami eseguiti sempre gratuitamente dale 30 esami del tono oculare dal dottor Vulpio. Sabato scorso, Piazza Vittorio Veneto e Corso San Sabino hanno fatto da "palcoscenico" ai protagonisti della notte della prevenzione che visto la presenza delle autorità, tra le quali l'assessore agli eventi, la consigliera comunaleil parroco della Cattedrale San Sabino,la dottoressadelegata Ant Canosa, ed i rappresentanti delle associazioni di volontariato Oer, Misericordia e Noetaa.Nel corso della serata si sono svolte alcune attività della campagna di prevenzione e sensibilizzazione "attraverso il defilè di moda di abiti e di gioielli con le modelle che hanno indossato la fascia riportante il messaggio chiaro e forte ". Proposti per l'occasione menù della prevenzione a Km0, gelati e granite pro Ant, la pizza della prevenzione dello street food, il calice pro Ant con i vini tipici del territorio. La musica di giovani talenti ha allietato la serata: dal duo Cyca con Maria Antonietta Colagiocomo e Samuel Guimerans; alla partecipazione di Francesco Mazzone e Thomas; gli Episodio Filler, Antonio Bucci e la Tribute Band Miraggio dedicata ad Eros Ramazzotti, attraverso ritmi e melodie, con una forza propulsiva, quella del coraggio della prevenzione a 360 gradi, "fatta di gesti quotidiani e umani non straordinari, per cui tutti dobbiamo lottare e in cui tutti dobbiamo credere affinchè il tumore non si prenda le nostre vite." La donazione dei capelli, grazie al taglio gratuito di Spettinatissima di Raffaella Muriglio per le parrucche della Solidarietà Ant, ha emozionato tutti i presenti consapevoli che anche a Canosa di Puglia, dal 2019, le pazienti oncologiche possono avere le parrucche gratuitamente grazie alle numerose donazioni.A margine della serata la dottoressadelegata Ant Canosa ha dichiarato: """Desidero ringraziare l'amministrazione comunale, in particolare, l'instancabile assessore Saverio Di Nunno, i medici per il servizio altamente professionale offerto gratuitamente alla comunità , le associazioni di volontariato per l"importante supporto, coloro che hanno donato un contributo anche se distanti o di altre città, tutti i rappresentanti delle attività commerciali del Comitato di C.so San Sabino presieduto da Linda Mocelli che hanno aderito alla campagna Vivi d'ANTicipo e come dei sensibili e appassionati volontari mettendosi in gioco, le modelle, Musikeria, i bravissimi artisti, tutti animati da grande spirito di solidarietà e speranza di essere note sublimi di un futuro migliore""". Importante passo verso la prevenzione che consiste anche nell'adottare stili di vita corretti evitando fattori che comporterebbero l'insorgenza o lo sviluppo di tumori. Con la prevenzione si avvicina alla diagnosi precoce del tumore, attraverso screening oncologici è possibile individuare la malattia prima che si manifesti attraverso sintomi o segni.Riproduzione@riservata