Premiate due aziende canosine dall'ANT

, lo scorso 24 novembre, si è svolta la cerimonia di consegna dei, istituiti e promossi dallae destinati alle aziende e alle realtà che sostengono i progetti di assistenza domiciliare ai malati oncologici. Nel capoluogo emiliano, è intervenuta la dottoressain rappresentanza della, ricevendo i premi per l'Entrambe le aziende contribuiscono alla realizzazione deicon tutti i buoni sapori(olio e taralli) del territorio pugliese, che il ricavato delle vendite va a favore di(acronimo di Assistenza Nazionale Tumori, ma anche, in inglese, formica). inascono dalla generosità dei benefattori per sostenere l'assistenza specialistica, domiciliare e gratuita ai malati di tumore.è la seconda regione, dopo l'Emilia-Romagna, dove si sono sviluppate le iniziative per l'Eubiosia (termine che deriva dal greco antico e che significa buona vita), il principio alla base dell'operato di Fondazione ANTdonano un riconoscimento ai sostenitori, che aiutano concretamente le attività dell' Ant per le cure e l'assistenza medico-specialistica a domicilio delle migliaia di pazienti in Italia. "I sostenitori vanno oltre la pandemia e la crisi energetica per aiutare il prossimo. – Ha dichiarato, tra l'altro,presidente di Ant nel corso della cerimonia - Ogni giorno assistiamo circa 2900 pazienti, non lasciandoli mai soli".La ricerca e la formazione dei professionisti di Ant sono i valori chiave del', che lavora sulla misurazione dell'impatto sociale della sua azione. "Co-progettazione e partnership sono le parole chiave del modello di collaborazione fra mondo delle imprese e Terzo settore. I criteri di selezione delle Organizzazioni non a scopo di lucro da sostenere si identificano sempre di più con la reputazione e la trasparenza delle stesse, a cui viene chiesto di rendicontare in modo chiaro, non solo le attività realizzate, ma anche l'impatto prodotto – ha evidenziatopresidente di ANT –. Con questo rigore ANT lavora sulla misurazione dell'impatto sociale della propria azione. Riteniamo che l'analisi del valore sociale e del cambiamento a cui ANT contribuisce con il proprio sistema virtuoso sia un passaggio doveroso, capace di rappresentare in maniera puntuale la ricaduta che le nostre attività hanno sul territorio"Ancora emozionata al rientro da Bologna la dottoressadelegata ANT di Canosa, presente sul territorio da oltre dieci anni, per prestare assistenza a centinaia di pazienti residenti in città e paesi limitrofi, grazie a tutti i suoi operatori, figure professionali qualificate, mentre, insieme al suo staff sta ultimando l'organizzazione dell'eventoin calendariopresso lo Smeraldo Ricevimenti di lusso in Puglia, tutti insieme per una serata di beneficenza.Riproduzione@riservata