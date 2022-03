Non crediamo nel finto uomo solo al comando

Fa piacere sapere che una forza politica che ha amministrato di certo in condizioni non facili la città di Canosa di Puglia negli ultimi cinque anni, emetta un comunicato stampa di invito ad associazioni, movimenti politici e semplici cittadini a dare una mano. Fa piacere se lo fa il M5S, che all'inizio del suo percorso politico dava l'impressione di una forza autosufficiente. Rivolgersi agli uomini di buona volontà non è assolutamente un limite, ma un pregio che non abbiamo riscontrato nei comunicati di altri candidati sindaci spesso sprezzanti verso i partiti politici. Noi non condividiamo le analisi sovente strumentali di chi è convinto di essere sempre all'anno zero. No, non siamo all'anno zero, qualcosa è accaduto, qualcosa è stato realizzato, altro si farà.Crediamo che questa volta si potrà fare. Accogliamo con favore l'invito del Movimento 5 Stelle, siamo interessati.