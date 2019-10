Nel ricordo di Gaetano Grossale

La comunità dei canosini residenti ae nel Piemonte si unisce al dolore dellaper la perdita delvenuto a mancare all'età di 67 anni, dopo lunga malattia. Tra i primi a ricordarlo il presidente dell'deicommosso per la dipartita del "nostro amico Gaetano, persona stimata e ben voluta sia in ambito familiare, che imprenditoriale nel settore edile ed associativo.dando un notevole contributo alla crescita del sodalizio sempre con impegno, serietà e dedizione.Su Facebook l'ingegnerescrive "Una telefonata di Pasquale Valente, presidente dell' Associazione Il Ponte di Torino mi ha informato della immatura morte del nostro concittadinoAi familiari, alla Comunità Canosina di Torino, la mia vicinanza e le mie condoglianze.Il generale dei Carabinieri, lo ricorda con un post sui social: "É un mio fraterno amico d'infanzia!Sono costernato e profondamente addolorato."Da, il consigliere comunaleha scritto: "Caro Gaetano per decenni non c'era ricorrenza, compleanno, onomastico, festa Patronale, Natale, Pasqua senza la tua telefonata a mio padre, il tuo maestro di scuola ed ogni volta che da Torino tornavi nella tua Canosa non mancava la tua gradita visita. L'ultima l'hai fatta al cimitero quando, addolorato, hai appreso l'anno scorso della sua scomparsa. Il tuo legame con mio padre era forte e a tratti commovente quando mi mostrarvi orgoglioso la foto della classe con il tuo amatissimo Maestro. Sempre dolce, affettuoso, non ci hai mai fatto mancare la tua attenzione anche nei momenti più tristi.con un ideale abbraccio a Te e alla tua splendida famiglia. La terra ti sia lieve". Dail presidente di CanoSIamoha scritto "Sono molto dispiaciuto. Lo conoscevo e lo ricordo alla Festa di San Sabino di Torino, qualche anno fa."CanoSIamo" e i canosini di Roma si associano al dolore della famiglia e degli amici de "Il Ponte" di Torino."