Festa di San Sabino a Torino

Come da tradizione ormai consolidata, anche quest'anno, l'Associazionepresieduta daorganizza la festa in onore di San Sabino. La festa si svolgerà nella giornata dialla presenza delle autorità sia di Torino che di Canosa di Puglia(BT), con i rappresentanti delle associazioni culturali ed i "concittadini" residenti nel capoluogo piemontese e zone limitrofe, nel nord Italia e di quanti vorranno onorare il Santo Patrono.ambasciatore apostolico in oriente, amico privilegiato dell'abate San Benedetto da lui incontrato a Monte Cassino, edificatore e restauratore di chiese in Barletta e in Canosa (San Leucio, Battistero e la stessa nuova Cattedrale attualmente dedicata a S. Sabino). Reso noto il programma della festa nellache avrà inizio allecon la celebrazione della Santa Messa presso lain Piazza Maria Ausiliatrice n.32, e sarà officiata daparroco della Cattedrale di San Sabino di Canosa di Puglia. Alle, la cerimonia di consegna del riconoscimentoalgiornalista e inviato speciale RAI. Seguirà il pranzo sociale pressoin Strada del Fortino n. 36 a Torino. La segreteria dell'Associazione "Il Ponte dei Canosini di Torino", ha comunicato le utenze telefonicheattive per ulteriori informazioni .