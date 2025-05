A Torino "La festa è finita" di Giuseppe Manodritta

Cresce l'attesa aper la proiezione del documentariodiche si terrà, presso ilex-residenza Sabauda. E' inserita nell'ambito del programma dellaPatrono di Canosa di Puglia, che da tradizione consolidata, l'presieduta daorganizza annualmente nel capoluogo piemontese. Dopoil documentarioapproda a Torino in un clima di amicizia e convivialità«Che bella responsabilità aprire la festa di San Sabino a Torino il giorno 1 giugno con» Ha scritto sui social(24 anni), natìo di Canosa di Puglia che da 5 anni risiede Roma dove ha studiatoalla Sapienza. Si é laureato al termine del corso magistrale di scritture e produzioni presso la stessa università e lavora come fotografo e videomaker. Tra i suoi lavori, ha curato anche la regia del videoclip diprogetto che ha visto coinvolti anche Carlo Verdone, Luca Barbarossa e Carl Brave.è il suo ultimo lavoro, un documentario che parla del legame tra la popolazione di Canosa e le sue tradizioni ma anche del disagio che molti giovani si ritrovano a vivere nella propria terra e che devono decidere se andarsene o restare. «Il giorno di San Sabino, la festa più importante per la comunità di Canosa, un gruppo di canosini si confronta per capire cosa é cambiato e cosa può cambiare nella propria città svuotata a causa dello spopolamento, un fenomeno che colpisce troppe realtà del sud Italia. » Da non perdere la visione del documentarioche avrà inizio alle, presso ilin via Pianezza n.123. La segreteria dell'Associazioneha comunicato le utenze telefonicheattive per ulteriori informazioni