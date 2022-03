Nel ricordo di Bartolo Petrone

In tarda mattinata quest'oggi, quando si è diffusa la notizia della prematura dipartita dic'è stato un susseguirsi di messaggi e testimonianze in suo ricordo. """Inizia così il messaggio di cordoglio della- Con profondo dolore e sincera partecipazione apprendiamo la triste notizia della dipartita delL'amico Bartoloche lo hanno sempre guidato nel suo operato in ambito associativo. Durante il quadriennio, 2016-2020, in cui ha ricoperto il ruolo di presidente, ha dato un contributo significativo alla crescita inclusiva del Gruppo "Donatori Sangue FRATRES San Giovanni Canosa O.D.V.". In modo unanime, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci, con commossa partecipazione esprimono la propria vicinanza alla famiglia, ricordandolo con stima e affetto.""" Mentre, l'avvocatoha postatoe tu lo hai testimoniato con il tuo generoso e costante impegno.Riposa in pace"""La scomparsa dilascia un vuoto incolmabile nella famiglia, nella comunità, nella Fratres che ha servito con orgoglio, altruismo, dedizione e spirito di abnegazione: """ per contribuire a tamponare l'emergenza dovuta alla carenza di sangue e si augura che la comunità canosina sappia rispondere nel segno della solidarietà morale, civile ed umana""" Come dichiarò, in qualità dinella conferenza stampa del 23 giugno 2020, dedicata alla presentazione delladurante la pandemia covid-19. Impiegato di informatica in quiescenza,era un donatore di sangue, un volontario che ha rivestito tutti i ruoli all'interno della Fratres "San Giovanni" Canosa ODV, dando un notevole impulso e contributo alla promozione e alla diffusione dellacome atto di partecipazione alla vita sociale attraverso iniziative che hanno avuto un largo seguito ed apprezzamenti per la loro qualità. Il suo impegno resterà indelebile in quanti l'hanno conosciuto e stimato per la sua particolare sensibilità e correttezza morale, non comuni nella società odierna. Lasarà celebrata a, alle ore 17,00 di lunedì 28 marzo 2022, presso la Chiesa di Gesù Liberatore, nel rispetto delle norme sanitarie anti-covid vigenti.Laesprime sentite condoglianze allanella vicinanza sociale della comunità.