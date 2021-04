Mercati: riaprono in sicurezza nella BAT

Protocollo d'Impegno

Questo è stato possibile grazie al cosiddetto cambio di colore della Regione Puglia, anche in conseguenza alle tantissime iniziative sindacali e manifestazioni di disagio che, sempre nel rispetto delle norme vigenti e nei rispetto dei principi costituzionali, le Associazioni di Rappresentanza,tra le qualihanno posto in essere in tutta la Regione ed in Italia. Con una notariferisce che """è riuscita, in tale contesto, a contemperare il legittimo diritto di manifestare con l'interlocuzione istituzionale, a tutti i livelli, laddove le Istituzioni non si siano chiuse completamente in se stesse, negando, di fatto, il Diritto di Rappresentanza o, peggio, chiudendolo a ristretti gruppi o addirittura a singoli soggetti che non rappresentano affatto il comparto né mai sono stati in grado di esercitare quel ruolo di soggetti intermedi tra gli enti e le categorie. Al di la di questo elemento da noi fortemente ripetutamente stigmatizzato,Tornando alla ripartenza dei mercati siamo lieti di trasmettere il seguente nostrocheritiene possa essere elemento di garanzia a supporto dello svolgimento dei mercati nel rispetto delle norme anti Covid-19. Tale nostra impostazione è stata positivamente recepita in altre circostanze laddove il Protocollo è stato altresì condiviso e sottoscritto, oltre che da CasAmbulanti, anche dai rappresentanti provinciali BT delle Associazioni: Federcommercio, Anva Confesercenti Bat, BatCommercio2010, Fiva Confcommercio Bari-Bat"""Pertanto, come riporta la nota di: """fermo restando quanto previsto nei Piani Comunali di Safety-COVID 19 relativi alle aree mercatali, quindi i contenuti sia per la gestione delle aree medesime che per le norme comportamentali che gli avventori sono tenuti a rispettare, da parte nostra siamo a sottoscrivere le seguenti prescrizioni per quanto riguarda gli. Nella fattispecie: l'operatore concessionario di posteggio, titolato ad occupare l'area legittimamente assegnatagli, oltre a garantire le procedure di sicurezza previste a carico dei datori di lavoro, dovrà assicurare le misure a carico dei titolari di posteggio come indicate nelle vigenti ordinanze del Presidente della Regione Basilicata e, nella fattispecie:la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; il rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti; il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; la pulizia e disinfezione ricorrente delle superfici e, in generale, delle strutture di vendita; la sensibilizzazione della propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento. In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.In caso di vendita di beni usati è obbligatoria l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita. Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti raccomandazioni: limitare il numero degli addetti all'interno dello stallo ad un massimo di n. 3 operatori, compreso il titolare.In ogni caso resta vietato toccare occhi, naso e bocca mentre si indossano i guanti."""La nota diLaddove possibile ed opportuno procedere, nei pressi dello stallo di vendita, alla esecuzione di segnaletica orizzontale, anche mediante nastro adesivo di colore giallo-nero o similare, che consenta facilmente di identificare la distanza minima di 1 m, impedendo alla clientela di sostare, all'interno dell'area dello stallo e di quella di pertinenza.Rimanendo disponibili ad attuare, in concerto, Programmi di Intervento di Sensibilizzazione ed altre iniziative e Progetti elaborati da CasAmbulanti, come "Mercato Pulito", porgiamo cordiali saluti assicurando la presenza dei nostri Referenti abilitati alla sottoscrizione del Protocollo comunale e provinciale, anche presso la sede della Prefettura, a Barletta, muniti di Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione regolarmente registrati e vigenti, per dare conto della correttezza formale che abilita gli interlocutori associativi a sottoscrivere intese""".