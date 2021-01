Loconia: un impianto di depurazione delle acque a servizio della Borgata

per il trattamento delle acque reflue a servizio dellaLo ha comunicato con un post su Facebook, il sindaco di Canosa«E' passato al vaglio dell'apposita Conferenza di Servizi il progetto definitivo per lagià interamente finanziato per unIl progetto prevede la rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione esistente mediante la realizzazione di un sistema integrato di fitodepurazione con una capacità depurativa da 75 (popolazione attuale) fino a 1000 abitanti eq. (possibili scenari futuri), che restituirà, alla fine del processo, acqua depurata di buona qualità utilizzabile anche a fini irrigui».Laper il trattamento delle acque reflue che si basa sulla capacità degli organismi vegetali di assorbire i vari composti organici disciolti nelle acque cosi come avviene per i laghi e i fiumi;perché non prevede l'uso di sostanze inquinanti e non produce fanghi di difficile smaltimento edper i suoi bassi costi di realizzazione e gestione. L'aspetto finale sarà un habitat gradevole e perfettamente integrato nel territorio circostante, caratterizzato dalla presenza di fiori, piante sempreverdi autoctone ed un laghetto con pesci al posto di vasche in cemento armato e macchinari a vista.