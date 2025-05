Loconia: lupi avvistati di giorno tra le percoche

Proseguono gli avvistamenti di lupi nelle campagne di Loconia e dintorni di Canosa di Puglia, documentati da foto che mostrano un esemplare giovane di lupo "a dimora" tra gli alberi di percoche. In tarda mattinata odierna, l'ultimo avvistamento in ordine cronologico dopo le segnalazioni dei giorni scorsi. Mentre le cronache quotidiane parlano della proliferazione dei lupi in molte zone rurali della Puglia. Da pochi giorni, ilda specie "strettamente protetta" a speciemotivato dalla crescente popolazione di questi animali selvatici in Europa e dalla necessità di trovare un equilibrio tra la protezione della specie e le esigenze degli allevatori . Nonostante la modifica, la protezione del lupo rimane, e gli Stati membri dovranno comunque assicurare la conservazione della specie e del suo habitat.