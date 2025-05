Avvistamenti di lupi nelle campagne di Loconia

Questi avvistamenti stanno generando preoccupazione tra gli agricoltori e i residenti.

Sono giunte diverse segnalazioni che riferisconoche sta diventando più frequente. Ci sono stati avvistamenti di due lupi negli ultimi giorni che si stanno avvicinando sempre più alle zone rurali, probabilmente in cerca di cibo.Da più parti giungono richieste di misure di contenimento "per non lasciar morire i pascoli e costringere alla fuga migliaia di famiglie che da generazioni popolano le aree rurali più difficili dove l'allevamento è l'attività principale, ma anche i tanti giovani che faticosamente sono tornati per ripristinare la biodiversità perduta con il recupero delle storiche razze pugliesi, come la pecora 'Gentile' di Altamura o la 'Moscia' leccese. Il problema dei grandi carnivori sta diventando insostenibile ed è necessario trovare una soluzione in tempi rapidi". Negli ultimi anni si è reso necessario un continuo vigilare su greggi e mandrie, al fine di proteggerle dagli attacchi poiché recinzioni e cani da pastori spesso non sono sufficienti per scongiurare il pericolo. "La resistenza degli agricoltori è al limite – spiega– è urgente trovare nuove modalità di azione che permettano di organizzare in maniera più efficace un sistema di gestione di questi animali predatori, che non sono più specie in via di estinzione." A questa situazione si aggiungono i problemi di sovrappopolamento di numerose altre specie selvatiche, dai cinghiali agli storni, dai cormorani alle lepri fino ai pappagalli verdi, che si moltiplicano in una situazione di assoluta mancanza di adeguate misure di programmazione necessarie per evitare il conflitto con il lavoro agricolo.