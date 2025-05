Il Primo Maggio nel ricordo di Giuseppe Lenoci, Lorenzo Parelli e Giuliano De Seta

Non solo divertimento, durante la giornata dela pochi chilometri da, è stata evocata la memoria dei giovanitre studenti tragicamente scomparsi durante le attività di alternanza scuola lavoro nel 2022 e di tutte le vittime bianche che quotidianamente l'Italia piange. Le fonti statistiche riportano che sono 1.090 le vittime nel 2024 sul lavoro in Italia, delle quali 805 in occasione di lavoro (6 in più rispetto a dicembre 2023) e 285 in itinere (43 in più rispetto a dicembre 2023). «Quella delleè una piaga che non accenna ad arrestarsi e che, nel nostro Paese ha già mietuto, in questi primi mesi, centinaia di vite, con altrettante famiglie consegnate alla disperazione. Non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione». Ha dichiarato per ilil presidente della Repubblica,, invocando una spinta maggiore per combattere la piaga delle morti bianche e che «non venga mai meno il principio di umanità come cardine del nostro agire quotidiano», ha tra l'altro detto, citandoTanta commozione e condivisione quando ainterrompendo la musica, hanno preso la parola iedzia del compianto nipoteche in lacrime l'ha ricordato insieme a Lorenzo e Giuliano, sperando che non si ripetano mai più simili tragedie. Occorre impegnarsi per promuovere una«con particolare riferimento ai giovani e al loro coinvolgimento nei percorsi formativi in azienda previsti dal sistema educativo, come ie i tirocini curricolari dell'Istruzione e Formazione Professionale». Non da meno, nel corso del pomeriggio, la meditazione spirituale e sociale disulla ricorrenza diuna figura centrale nella tradizione cristiana, che viene celebrato il 1° maggio come ilQuesto giorno è stato scelto dalla Chiesa Cattolica per onorare il lavoro e la dignità dei lavoratori. La festa liturgica diè stata istituita il 1°maggio 1955 da papa Pio XII con l'intenzione di dare al mondo del lavoro, che viveva problematiche nuove e di grande peso su tutta la società, un protettore e un esempio ideale per tutti i lavoratori .Riproduzione@riservata