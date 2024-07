Tony Esposito in concerto alla Sagra della Percoca di Loconia

Grande attesa per il concerto diche terrà stasera nel corso dellaQuest'anno si celebra ilquarantennale della sua hit più celebrepubblicata nell'estate del 1984. In un periodo in cui il pop e la disco music anni '80 la facevano da padrone, il branoscandito dal ritmo etnico composto dalle percussioni e da tamburi del tipo tamborder, incuriosì moltissimo il pubblico, decretandone l'originalità tanto da essere vincitore nella classifica della sezione big diercussionista e magico esploratore di suoni,è considerato un punto di riferimento nel sound ritmico mondiale, sin dagli esordi negli anni anni'70 con dischi sperimentali e bellissimi come Rosso Napoletano, Gente Distratta e Processione sul mare. È stato uno degli straordinari artefici del movimento del Neapolitan Power che elaborò il nuovo sound blues-rock metropolitano ove si innestano funky-jazz e world-etnica.è stato protagonista insieme a Joe Amoruso, Tullio De Piscopo, Rino Zurzolo e James Senese della grande superbanddidegli anni '80. Ha contribuito con gli artisti citati a coniare il termineche trova uno dei punti di massima espressione artistica nell'omonimo album di Pino Daniele 'Vai mò del 1981La sua carriera artistica vanta collaborazioni internazionali con artisti quali Don Cherry, Gato Barbieri, Gilberto Gil, Billy Cobham e in Italia, oltre a Pino Daniele, con Eugenio ed Edoardo Bennato, Alan Sorrenti, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Roberto Vecchioni, Francesco Guccini e Franco Battiato. La sua è una musica ispirata da sonorità provenienti da diversi Paesi del mondo e in particolare da quelli africani, il risultato è un mix accattivante tra ritmi tribali e melodie tipiche della musica napoletana. Uno dei brani con cui è diventato famoso come solista è(oltre 5 milioni di copie vendute nel mondo), ma sono tante le hit internazionali del "king of percussion".Un grande appuntamento da non perdere dell'Estate Canosina 2024 cona pochi chilometri dadove si è già esibito nel 2016. Per l'occasione, sarà possibile usufruire del servizio bus da 50 posti da e per Loconia per un totale di quattro corse, due all'andata e due al ritorno, nei seguenti orari : Partenza da Canosa per Loconia in Piazza Terme alle ore 18:30 e 19:30; Ritorno da Loconia per Canosa alle ore 22:00 e 23:00. La partecipazione alla Sagra della Percoca di Loconia, promossa ed organizzata dalla Pro Loco Canosa, sotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia, è ad ingresso libero.