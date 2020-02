Lavori di ampliamento del Cimitero comunale: "Troppi ed ingiustificati i ritardi accumulati"

"Ne discuteremo in Consiglio comunale nella speranza che non ci si fermi alle solite polemiche strumentali e si voglia risolvere le questioni concretamente. Il tema, ne abbiamo cercato di parlarne già altre volte nella speranza di superare l'immobilismo, è quello dell'"ampliamento del cimitero comunale ." Esordiscono così nella nota a firma deisul blocco dei lavori di ampliamento del Cimitero comunale a Canosa di Puglia. "Da troppi anni, infatti, sono fermi i lavori. Tantissimi sono i cittadini che a seguito di avviso pubblico per la concessione di manufatti cimiteriali, approvato con delibera di giunta comunale n. 112 del 24/04/2012, sono stati individuati quali beneficiari di loculi, ossari, cappelle ed edicole funerarie a fronte del quale hanno versato somme di denaro (acconto) al concessionario. Ad oggi, nonostante le rassicurazioni, formali ed informali, dell'amministrazione comunale a guida del Sindaco Morra, i lavori per l'ampliamento del cimitero non sono stati ri-avviati. Tale stallo può causare un blocco delle sepolture (e di altri servizi cimiteriali) in considerazione della scarsità di loculi ancora a disposizione ed i beneficiari (nostri concittadini) sono oltremodo preoccupati di tale situazione e necessitano di risposte concrete e definitive. Pertanto, abbiamo fatto ricorso alla possibilità data dal Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale ai rappresentanti di opposizione, presentando uno specifico ordine del giorno con il quale l'Assemblea Comunale impegna il Sindaco, gli assessori ed i dirigenti/funzionari competenti, entro 30 giorni (dall'approvazione dell'ordine del giorno) ad assumere tutte le determinazioni necessarie atte a ri-avviare i lavori di ampliamento del cimitero comunale.A tal fine, a conferma del nostro unico interesse a risolvere i problemi, piuttosto che fare inutili polemiche," - concludono i- abbiamo chiesto che il Consiglio Comunale individui i consiglieri che vogliano impegnarsi nel coadiuvare il Sindaco e l'amministrazione comunale nella risoluzione della problematica, senza nessun altro fine se non quello di superare i tanti ritardi accumulati Speriamo davvero di non trovarci di fronte al dannoso muro di gomma."