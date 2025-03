Canosa: Un defibrillatore nel Cimitero Comunale

Nella mattinata, della scorsa domenica 9 marzo, si è tenuta la consegna di un defibrillatore che ha avuto luogo presso ilAlla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco di Canosae il Presidente del Consiglioi quali hanno sottolineato l'importanza dell'iniziativa per la sicurezza e la salute della comunità, nell'ambito del progettoPresenti il responsabile della concessionee i rappresentanti delle delegazioni delle Associazioni di volontariato, combattentistiche e d'arma di Canosa. "Il defibrillatore, donato dalla Csc Srl, società concessionaria del Gruppo Altair, rappresenta - ha commentato il- un passo fondamentale nella protezione della vita e nella prevenzione di eventi cardiaci improvvisi, particolarmente nei luoghi frequentati dalla cittadinanza. Con l'introduzione di questo strumento, il Cimitero Comunale diventa un luogo più sicuro per tutti, offrendo una risposta immediata in caso di emergenze sanitarie." Il progettoè una testimonianza dell'impegno delle istituzioni e delle aziende nel garantire servizi essenziali per il benessere della popolazione, rispondendo in modo proattivo alle esigenze di sicurezza pubblica. In questi luoghi sensibili, spesso frequentati da persone anziane ed ubicati in aree periferiche, la presenza di un defibrillatore può essere determinante nella gestione tempestiva di arresti cardiaci.