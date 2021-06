La Pro Loco Canosa a sostegno dell’AISM

Nonostante il maltempo nell'ultimo week end di maggio, la gente ha aderito con senso di solidarietà all'iniziativache si è tenuta acon gli stand della localeper sostenere launa delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. """La Pro Loco Canosa è sempre in prima linea a favore del luogo e delle persone. Siamo felici di collaborare con AISM e con tutte le realtà associative che si occupano del bene comune. Il terzo settore deve essere sostenuto e valorizzato. Continueremo a collaborare, come abbiamo sempre fatto, con le Istituzioni e gli enti associativi nazionali a sostegno della ricerca scientifica di fondamentale importanza al progresso dell'umanità.""" Ha dichiarato il presidente della Pro Loco Canosa,a nome di tutti gli associati e volontari che hanno contribuito alla buona riuscita della raccolta fondi permalattia cronica che insorge generalmente tra i 20 e i 40 anni con una maggiore frequenza nelle donne. Si tratta di una patologia dal forte impatto emotivo e sociale che comporta una disabilità rilevante, che, spesso, compare dopo alcuni anni di storia clinica di malattia e un lungo decorso che si prolunga per tutta la vita. I sintomi più comuni sono perdita di equilibrio, cattiva coordinazione, tremori, disturbi del linguaggio, vista sfocata, riduzione di forza, perdita della capacità deambulatoria, perdita del controllo sfinterico, deficit delle funzioni cognitive, disfagia, dolore e fatica, che sono variamente presenti anche nello stesso soggetto.sono temi che avranno un peso centrale anche negli eventi informativi all'interno dellain calendario sino a domenica 6 giugno. Si terranno, tra gli altri,con diversi attori coinvolti nel mondo della sclerosi multipla. Un momento di dialogo e di condivisione con le istituzioni che fa emergere il piano di collaborazione e di lavoro congiunto tra istituzioni, stakeholder e l'Si discuterà delle priorità su cui sviluppare insieme programmi ed azioni, per l'immediato futuro a partire dagli appelli rivolti alle istituzioni, contenuti nel. Si parlerà del valore aggiunto portato dalla corresponsabilità tra persone, organizzazioni, istituzioni, da una collaborazione che sappia mettere al centro quei diritti già affermati con forza dallasarà una giornata dedicata alla ricerca in cui i ricercatori dellatutti collegati in streaming, faranno il punto sulle ultime novità scientifiche sulla sclerosi multipla.