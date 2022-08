La notte di San Lorenzo con i Simply The Best

Tutti con il naso all'insù per, la notte delle stelle cadenti. Il fenomeno delle stelle cadenti dovuto al fatto che ogni anno, nella prima metà del mese di agosto, la Terra interseca nella sua orbita lo sciame di meteore delle Perseidi. La magia dellaaccompagnata dalla musica deitribute bandfamoso gruppo di soul-pop inglese, della prima metà degli anni ottanta, che saranno in concertoIn questianni la bandè stata in tour nelle piazze in Puglia e regioni limitrofe, esibendosi anche per cene spettacolo nei locali e nei pub per proporre i successi deionfrontman, che in venticinque anni di carriera hanno venduto oltre 55 milioni di dischi. Intramontabili i Greatest Hits dalle accattivanti melodie: "It's Only Love", "Holding Back The Years", "The Right Thing", "If You Don't Know Me By Now", "Your Mirror", "Money's Too Tight (To Mention)" e "Come To My Aid".Il fiore all'occhiello del concerto dellasarà il branodeiche l'anno scorso è stato celebrato il trentennale della pubblicazione avvenuta il 18 novembre del 1991. Scritto dal cantantee prodotto daè uno dei più grandi successi della band britannica che sarà riproposto daitribute bandnell'ambito di. Sul palco di Tranila band pugliese deisarà composta da:(frontman e voce);(Chitarra);Batteria);(tastiere e Piano) eBasso). L'organizzazione è a cura di Sergio Porcelli della Media Promotion Events. Appuntamento da non perdere, a partire dalledipresso il ristorante, situato a Traniin Vico Santa Maria n.4. Sono attive le utenze telefoniche 0883482188per informazioni e prenotazioni.