L'opera di San Sebastiano in tufo donata al Comandante della Polizia Locale di Andria

Lo scorso 20 gennaio, tradizionale festa d, in Andria è stata la celebrata una Santa Messa presso la Chiesa del Purgatorio officiata dalalla presenza delle autorità civili, militari e rappresentanti delle associazioni del territorio. Al termine della cerimonia religiosa, l'artista canosinoha donato una scultura in tufo al Comandante della Polizia Locale della città federicianache fino al 2021 è stato al comando di quella di Canosa di Puglia. L'opera realizzata, scolpita nel tufo di dimensioni 38x50, di spessore 4 cm, ritraeprotettore della Polizia Locale, proclamato con la Lettera Apostolica di Papa Pio XII del 3 maggio 1957. La scultura è un 'opera unica fatta a mano dall'artistamolto apprezzato per i suoi manufatti nelle città della BAT, dove in passato ha partecipato anche a mostre ed allestimenti in tufo di notevole interesse storico-culturale. Il tufo, è un "materiale povero", che ultimamente è utilizzato anche per manufatti ed oggettistica di design, per i colori neutri della pietra che raccontano di semplicità, di operosità per l'arte di scolpire, acquisita con passione e dedizione in anni di esperienza e di lavoro nelle cave, da parte diorgoglioso ed onorato di aver donato l'opera al Comandante della Polizia Locale di Andria che l'ha ringraziato e salutato con immenso piacere e stima.