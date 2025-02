La persona al centro del percorso di cura e di vita della comunità

𝗣𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲, 𝘀𝗶𝗴𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗿𝗮 𝗶 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗶𝗮, 𝗖𝗮𝗻𝗼𝘀𝗮, 𝗠𝗶𝗻𝗲𝗿𝘃𝗶𝗻𝗼 𝗲 𝗦𝗽𝗶𝗻𝗮𝘇𝘇𝗼𝗹𝗮Mettere al centro l'individuo sotto l'aspetto fisico, mentale e sociale coinvolgendo i partner pubblici e privati del territorio per l'attivazione di processi di co-costruzione di rete che metta tutti i gruppi, anche i più fragili, in relazione tra loro. E' stato questo uno degli obiettivi del convegno "che ha avuto luogo presso l'Andria Food Policy Hub nel Chiostro di San Francesco in Andria, lo scorso 24 febbraio. L'evento, organizzato dalnella persona dell'U.O.S.V.D. dottoressa Flora Brudaglio e patrocinato dai Comuni di Andria,, Minervino Murge , Spinazzola, dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e dall'Ordine dei Medici della BAT, rientrava nei corsi di formazione per medici, chirurghi, psicologi, assistenti sociali, infermieri, educatori professionali. Al termine dell'incontro, i responsabili delle politiche sociali e di salute quali il Sindaco di Andria Giovanna Bruno, il Sindaco di Minervino Lalla Mancini, il Sindaco di Spinazzola Michele Patruno e l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Canosahanno sottoscritto una dichiarazione d'intenti per la realizzazione delal fine di programmare ed implementare alleanze strutturali sul territorio tra servizi sanitari, culturali e sociali.