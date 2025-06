A Canosa gli operatori della Polizia Locale della BAT in esercitazioni

Il Comune di Canosa di Puglia, su iniziativa del Comando della Polizia Locale, sarà sede ufficiale delle esercitazioni pratiche del corso finalizzato al conseguimento delle patenti di servizio per gli operatori della Polizia Locale della provincia di Barletta Andria Trani. Le esercitazioni si terranno presso l'Area Mercatale di Piano San Giovanni, nei giorni 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21 e 23 giugno, che si svolgeranno per l'intero arco della giornata. Saranno coinvolti oltre 120 operatori di Polizia Locale provenienti da tutti i Comandi del territorio provinciale, che si alterneranno nelle attività pratiche previste dal percorso formativo. «È un motivo di orgoglio per la nostra città – dichiara il Vice Sindaco con delega alla Polizia Locale – ospitare un evento formativo di così ampia portata, che coinvolge l'intero comparto della Polizia Locale provinciale. Un'occasione concreta per rafforzare la cooperazione istituzionale e valorizzare l'impegno quotidiano delle nostre forze locali. Voglio ringraziare il Comandante della P.L. Dott. Simone Testa per aver organizzato il corso nella nostra città». L'Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento al Comando di Polizia Locale e al Dottor Simone Testa, dirigente e Comandante della Polizia Locale, per aver coordinato, in qualità di Comune capofila, l'organizzazione e la gestione di questa importante iniziativa.