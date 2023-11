L'azione del Rotary di Canosa per lo sviluppo economico

Il foyer del Teatro Comunale "Raffaele Lembo" di Canosa di Puglia ha ospitato la conferenza, promossa in interclub dal Rotary di Canosa con i corrispettivi di Cerignola, Valle dell'Ofanto e l'e-Club Federico II, avente come tema lo sviluppo economico comunitario, uno degli obiettivi del Rotary International, dal titoloche si è svolta lo scorso venerdì 17 novembre. In introduzione dei lavori, dopo gli onori alle bandiere e saluti di rito, ilha ricordato «l'importanza delle azioni del Rotary, tra cui vi è appunto lo sviluppo economico», nonché la ricorrenza «del centenario dei Rotary Club in Italia, con il primo aperto a Milano nel 1923 e pienamente onorata nel corso di questa serata dall'unione tra i quattro Club della zona Terre Ofantine con relatori prettamente rotariani». Circostanza, quest'ultima, sottolineata anche dagli altri presidenti (per il RC Valle dell'Ofanto,per il ReC Federico II e, come delegati,per il RC Cerignola) e dall'Assistente del GovernatoreLa relazione di(consulente finanziario e past president del Club canosino) era incentrata sul reciproco uso quotidiano di "beni quotati" da parte di chiunque: a loro volta, questi ultimi possono essere sfruttati per migliorare la qualità della vita e di eventuali investimenti. Percorso, questo, calzante e concretizzato dall'azione di(imprenditore e socio del RC Cerignola) che ha illustrato la sua esperienza creando dal nulla, e attingendo tramite il suo "know-how", un albergo diffuso in pieno centro storico di Canosa che possa servire da esempio per altri imprenditori in un regime (si auspica prossimo) di sana concorrenza. Presenti alla conferenza, oltre a numerosi soci dei quattro Club e rappresentanti di associazioni, ancheassessore alla cultura del Comune di Canosa di Puglia, che ha patrocinato l'evento e concluso i lavori complimentandosi con l'opera costante del Rotary e dei singoli soci. È stata l'occasione, altresì, per consegnare il riconoscimento di "socio dell'anno" aper iled annunciare alla cittadinanza il conseguimento dell'attestato internazionale per quanto svolto per la lotta alla poliomielite, con annesso ringraziamento ai ragazzi del Rotaract Club Canosa per la collaborazione rinnovata pure quest'anno.