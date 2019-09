Il Turismo è un settore strategico di primaria importanza

Si è inaugurato ieri a, e durerà fino alil , a cui partecipa la Regione Puglia con Pugliapromozione insieme a tutte le regioni d'Italia. L'obiettivo della rassegna è quello di contribuire a dare spunti per nuovie per un efficace valorizzazione e promozionedell'offerta culturale materiale e immateriale, anche in chiave di crescita di, favorendo la connessione con progetti innovativi e il networking tra persone. L'assessore all'Industria Turistica e Culturale,ha partecipato alla opening session e al taglio del nastro.- ha dichiarato l'- Oltre al mare e alle spiagge, la Puglia custodisce un ricco tesoro artistico-culturale che la Regione sta valorizzando e promuovendo in prodotti turistici diversificati e innovativi: poli museali, paesaggi e borghi, 5 beni Unesco, tradizioni rurali, percorsi ciclo-turistici, cammini, enogastronomia, turismo congressuale e wedding".Oggi panel dedicato al temaa cui hanno partecipatoEx Ministro dei Beni e le Attività Culturali e il Turismo MIBACT,Docente di Didattica delle Culture,Direttore Generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia eDottore di Ricerca in Marketing, Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma.ha raccontato quella che è stata a tutti gli effetti la piùin Puglia:La Puglia ha attuato una strategia stratificata per mettere a sistema le eccellenze del territorio, rendere la cultura economicamente sostenibile e promuovere una Puglia da scoprire in tutte le stagioni. La strategia comprende 3 piani pluriennali: Puglia365, Piiil Cultura e Smart-In.Con Puglia365, la Regione ha avviato un percorso di diversificazione dell'offerta turistica che valorizza le specificità di ogni singolo territorio e ne promuove la fruizione nei mesi non esclusivamente estivi. Con Piiil Cultura e Smart-In, la Regione Puglia sta investendo sul rapporto fra beni culturali, imprese, innovazione e cultura, per incentivare l'assunzione di modelli imprenditoriali e progettuali a medio-lungo termine da parte degli operatori del settore. Smart-In, in particolare, valorizza i contenitori culturali attraverso un piano di sviluppo di contenuti di qualità che consentono una fruizione innovativa"