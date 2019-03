Il lecchino creatura immortale

I saluti del dottoramministratore delegato della società Farmalabor e la lettura del messaggio inviato dal Presidente del Club per l'UNESCO di Canosaassente per motivi personali, hanno apertol'incontro culturale che ha visto la presentazione del saggio "del professor, svoltasipresso il«Poiché la dignità dell'uomo esige la diffusione della cultura e l'educazione di tutti per la giustizia, la libertà e la pace, tutte le nazioni hanno doveri sacri da adempiere in uno spirito di mutua assistenza... Una pace fondata sui soli accordi economici e politici dei Governi non può determinare l'adesione unanime, durevole e sincera dei popoli; per conseguenza, questa pace deve essere costruita sul fondamento della solidarietà intellettuale e morale dell'umanità...» Riporta così il preambolo dell'atto costitutivo dell'che in breve raccoglie le linee guida dell'impegno de– come ha letto, nella sua qualità di tesoriere - tese a diffondere questi concetti basilari, sensibilizzando e stimolando l'opinione pubblica anche attraverso eventi culturali come l'incontro con il professorche da par suo con humour e grande acume intellettuale ha passato in rassegna lasintesi sublime di disposizione e arte, di natura e cultura, di attitudine e abilità, di genio e capacità organizzativa. «Quest'essere straordinario deve dimostrare di possedere e coltivare una virtù fondamentale: la pazienza.A furia di ingoiare rospi, sorridere a comando, applaudire e leccare scarpe e altro, con modestia, senza fiatare, il lecchino assumerà via via posizioni di sempre maggiore rilievo nell'ambito di un ministero, di un'università, di un movimento politico, di un ordine professionale. Proprio al raggiungimento del culmine della carriera si consuma il dramma esistenziale del nostro Campione: si renderà conto di non avere più a disposizione scarpe o natiche per le quali valga veramente la pena adoperarsi.» Attraverso la storia e la letteratura, il professordocente di Scienza e filosofia politica e Teoria del linguaggio politico presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli, interloquendo con il pubblico ha descritto il ritratto impietoso di una creatura immortale– Esordisce cosìal termine della serata in veste di moderatrice dell'incontro culturale organizzato dalle associazioni Club per l'UNESCO di Canosa di Puglia, FIDAPA rappresentata dal presidente, Fondazione Archeologica Canosina Onlus presieduta dae Pro Loco dal presidente. «La sua cultura di elevato spessore se da un lato affascina, - prosegue la book blogger - dall'altro stimola a voler sapere sempre qualcosa in più, quando si dice: "lo ascolterei per ore"! Chi ha partecipato alla presentazione del 'ha potuto appurare quanto le argomentazioni siano state accurate e approfondite su una figura così particolare e eterna come il lecchino. Il professor Cesaro nel suo ultimo libro ha indagato il lecchino partendo da unadimostrando che tale "Campione" (cit.) è così versatile, da poter essere associato ad animali. Dai mammiferi ai volatili, dai rettili ai pesci agli invertebrati, dimostrando come ben si sposi con le caratteristiche di qualunque categoria del mondo animale. A tal proposito è esplicativa l'immagine di copertina del saggio, un'opera didal titoloin cui sono presenti dei camaleonti che per la loro natura possono rappresentare il lecchino e una capra su un altare che pare compiaciuta dell'atto che sta "ricevendo" dal camaleonte. Dal mondo animale all'uomo il passo è breve e molti sono gli autori, dai classici ai moderni, che hanno trattato tale figura, da Catullo (Carmen 98) ad Aristotele (Etica Nicomachea, II, 7, 13), da Plutarco (Come distinguere un adulatore da un amico) ad Ateneo (Deipnosofisti), da Dante (XVIII canto dell'Inferno, 112-126) ad Erasmo da Rotterdam (Elogio della follia). In particolare Teofrasto nel suo I Caratteri morali "fornisce la prima, compiuta analisi del l(cit.) ma non mancano i moderni come Alfieri, Parini, Goldoni che ambientando le loro opere al periodo a loro contemporaneo, nominano. Il professorenon si limita a citare tutti gli autori che hanno trattato il "Campione", ma fa anche un'analisi etimologica e linguistica del termine "lecchino" mettendo in evidenza quanto sia legato alla storia e agli eventi che lo hanno reso manifesto. La figura del lecchino attraversa i secoli e il professor Cesaro, grazie anche a un buon apparato di note, – conclude- ce lo ha presentato in modo ironico e simpatico, tanto è vero che non c'è nulla di blasfemo nell'apprendere che il primo compiacimento si è palesato nella Bibbia quando Dio, creando il mondo, si è compiaciuto di se stesso». Una figura molto interessante quella del lecchino, che ha attraversato la storia dalla nascita dell'uomo ai giorni nostri, che trova giovamento nel rendersi servile verso una o più persone ritenute importanti o potenti.Foto a cura di