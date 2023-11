Generazione AUT: opportunità, esperienze e percorsi

Nel pomeriggio dello scorso 31 ottobre, aha avuto luogo presso il Teatro Comunale "Raffaele Lembo" il convegno dal titoloche ha visto il tema dell'autismo essere approfondito attraverso un tavolo di confronto. Per i saluti istituzionali sono intervenuti :, Sindaco di Canosa di Puglia;Sindaco di Minervino Murge;Sindaco di Spinazzola;Assessore alle Politiche Sociali Comune di Canosa e, consigliere regionale Puglia. I relatori sono stati:eurodeputata e membro dell'Intergruppo sulla disabilità del Parlamento Europeo;, dirigente ASL Foggia;, presidente "Work-aut lavoro e autismo";dirigente scolastico I.I.S.S. "Lèontine – Giuseppe De Nittis" ed Annalisa Casamassima, psicologa. Focus sui disturbi dello spettro autistico, che comportano un significativo impatto sulla qualità della vita delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie. Questa iniziativa è stata quindi un'opportunità di arricchimento personale e culturale sia per gli operatori della scuola, dei servizi per l'età evolutiva e per l'età adulta sia per i famigliari e per le stesse persone con difficoltà intellettive e con disturbi del neuro-sviluppo, dello spettro autistico e del comportamento.