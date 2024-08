Canosa: Al via i laboratori estivi dedicati ai minori autistici

A Canosa di Puglia, continuano gli interventi rivolticon l'avvio del progetto dei laboratori estivi che va ad aggiungersi alle altre misure a valere sulDPCM 29 Luglio 2022, approvato dalla Regione Puglia con A.D. 1059 del 6 giungo 2023. L'obiettivo è quello di rispondere in modo più incisivo al processo di crescita dei soggetti con disturbi dello spettro autisticoLe attività saranno realizzate in contesti di gruppo dalladal 19 agosto al 3 settembre, dalle ore 09:00 alle ore 11:00, mentre l'insegnamento sarà basato su abilità sociali e competenze specifiche per ogni laboratorio. Tutti i laboratori saranno supervisionati da un'analista del comportamento e da un tutor (psicologa). In particolare, i laboratori di arte, scienze e tecnica offriranno la possibilità di acquisire competenze grafiche, manuali sperimentando diverse tecniche artistiche di disegno, coloritura, pittura e manipolazione.I ragazzi avranno la possibilità di esercitarsi in attività pratiche utilizzando strumenti e materiali specifici per la realizzazione di prodotti e manufatti artistici correlati alle materie artistiche, grafiche e tecnico scientifiche. Il progetto ha l'obiettivo di insegnare le abilità sociali di base e/o i prerequisiti per lo sviluppo di competenze necessarie per il gioco e le interazioni sociali con i pari. I minori coinvolti hanno un'età compresa tra i 3 e i 17 anni per n. 12 incontri estivi, un modo per fornire uno svago alternativo ai bambini e alle famiglie coinvolte.