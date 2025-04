Vicinanza e sensibilizzazione per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

Vicinanza e sensibilizzazione sono state le due parole cardini dell'evento, che ha avuto luogo ainnella mattinata della scorsa domenica 6 aprile, nell'ambito delle attività per laE' stataistituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU per diffondere una maggiore consapevolezza sui diritti delle persone con disturbi delloAttualmente è considerato come un insieme di sindromi ad esordio precoce, che presentano compromissione dell'interazione sociale, incluse comunicazione verbale e non verbale, ristrettezza d'interessi e comportamenti ripetitivi. La manifestazione, promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Canosa, ha riscosso una notevole partecipazione da parte della cittadinanza ed ha visto genitori e ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico condividere le proprie esperienze di vita. A prendervi parte anche il Sindaco di Canosa, dott.e l'europarlamentare, On.«La soddisfazione per la riuscita di questo evento è tanta - dichiara l'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare, dottoressa-. E' la dimostrazione dell'impegno della nostra comunità su tematiche fondamentali volte a promuovere l'inclusione. Continueremo a lavorare affinché Canosa diventi un modello di inclusività, dove ogni persona, indipendentemente dalle sue caratteristiche, possa vivere pienamente la propria vita sociale, educativa e lavorativa. Vogliamo garantire che le persone con autismo siano protagoniste di una comunità che riconosce e valorizza le diversità come un'opportunità di crescita collettiva. Il nostro impegno - conclude l'assessore Petroni - non si ferma qui: sarà fondamentale creare nuove occasioni di confronto e collaborazione per sviluppare politiche sempre più efficaci e inclusive». L'evento promosso ed organizzato è stata un' altra opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena e soddisfacente.