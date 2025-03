Disturbo dello spettro autistico: avviamento alle attività manipolative

Nell'ambito delle attività per il Disturbo dello spettro autistico, ilha reso noto il calendario per quelle previste per il laboratorio di avviamento alle manipolative. Si comunica alle famiglie interessate che il laboratorio di avviamento alle attività manipolative per il disturbo dello spettro autistico per i soggetti con un'età compresa tra i 18 e i 21 anni si terrà presso l'in via G. Bovio n.3 secondo il seguente calendario:- ⁠Martedì 1 aprile: presentazione progetto;- ⁠Martedì 8 aprile: accreditamento partecipanti e parent training sul progetto laboratoriale;- ⁠Martedì 15 aprile: laboratorio montaggio scatole dalle ore 16:00 alle ore 18:00;- ⁠Martedì 22 aprile: laboratorio travaso piantine dalle ore 16:00 alle ore 18:00;- Martedì 29 aprile: laboratorio di confezionamento e gestione di manufatti dalle ore 16:00 alle ore 18:00;- Martedì 6 maggio: incontro conclusivo con la restituzione del percorso laboratoriale.