Il Comune di Canosa di Puglia aderisce al circuito di città “Autism Friendly”.

Il progetto, che si articola in cinque fasi

l'istituzione di una rete di esercizi commerciali, istituzioni e luoghi pubblici o privati, in cui si adottino misure che favoriscono e semplificano la fruizione dei servizi e l'accoglienza delle persone con disturbo dello spettro autistico;

la realizzazione di un percorso formativo, teso a dotare il personale di esercizi commerciali, servizi ed attività aderenti, di un livello di conoscenza base di comportamenti da adottare nell'accoglienza di misure minime di adeguamento alle esigenze speciali degli ambienti fisici delle attività, il tutto con la supervisione dell'ASL BAT;

creazione di un kit, denominato "Canosa Autism Friendly", composto da un cartello con adesivo da esporre all'interno e all'esterno delle attività e da un vademecum formativo sui comportamenti corretti da seguire in caso di accoglienza di un soggetto autistico

attivazione di una mappa speciale della città di Canosa che evidenzi e identifichi gli esercizi dove è possibile garantire un set minimo di modalità e condizioni favorenti l'accoglienza e la fruizione di persone con autismo;

costituzione di un comitato "Canosa Autism Friendly" avente funzioni di raccordo tra i soggetti aderenti al protocollo.

Da diversi anni, ilè impegnato in attività di sensibilizzazione sui disturbi dello spettro autistico. L'impegno dell'ha portato alla realizzazione di diversi progetti rivolti ai minori affetti da tale disturbo, tra cui l'attività motoria, l'educazione all'ambiente acquatico, i laboratori ludico-ricreativi, l'implementazione delle ore di assistenza scolastica, la formazione per educatori, docenti e famiglie, al fine di avviare un cambiamento sociale che possa sconfiggere i pregiudizi e creare una rete di cittadini consapevoli attraverso una costante integrazione. Alla luce delle diverse iniziative intraprese e concretizzate, il Consiglio Comunale del 27 novembre, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare, dottoressad'intesa con la II Commissione Consiliare, ha approvato la Deliberazione avente ad oggetto l'adesione del Comune di Canosa di Puglia al circuito di città "Autism Friendly"., prevede:«L'Amministrazione Comunale – afferma l'– intende continuare a tutelare i diritti delle persone affette dal disturbo dello spettro autistico, sostenendole in tutti gli aspetti della vita. Il loro sorriso, unito a quelle delle loro famiglie, è qualcosa che ci riempie il cuore e ci spinge ad impegnarci ancora di più. Siamo e saremo al loro fianco – conclude la Petroni – la strada intrapresa e i risultati conseguiti ci inorgogliscono».