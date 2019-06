L'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia(BT) rende noto che la Regione Puglia ha emanato l'Avviso Pubblico regionale per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020. La presentazione delle istanze dovrà essere effettuata esclusivamente ON-LINE attraverso il sistema informatico accessibile al seguente linkin quanto la Regione Puglia ha modificato le date. Al beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, possono accedere gli studenti che frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali o paritarie, residenti sul territorio della Regione Puglia ePer ogni ulteriore dettaglio relativo all'accesso al beneficio ed alla procedura da seguire per l'accesso al sistema, si comunica che l'Avviso adottato dalla Regione Puglia è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia ed è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Canosa di PugliaAlbo Pretorio - Avvisi e Depositi - Avviso Pubblico n. 1247 del 14/06/2019.Ulteriori informazioni inerenti l'Avviso Regionale sono reperibili presso il link diretto: