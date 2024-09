Canosa: Fornitura Libri di Testo delle scuole secondarie di 1° e 2° grado per l’A.S. 2024/2025

L'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia ha reso noto che la Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 193 del 06/06/2024 della Sezione Istruzione e Università, ha adottato Avviso Pubblico per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a. s. 2024/2025. La presentazione delle istanze dovrà essere effettuata esclusivamente ON-LINE,attraverso il sistema informatico accessibile al seguente link: www.studioinpuglia.regione.puglia.it Al beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, possono accedere gli studenti che frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali o paritarie, residenti sul territorio della Regione Puglia e appartenenti a famiglie la cui situazione economica si attesti ad un livello di ISEE inferiore o uguale a € 11.000,00, elevando tale limite a € 14.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli. Per ogni ulteriore dettaglio relativo all'accesso al beneficio ed alla procedura da seguire per l'accesso al sistema, si comunica che l'Avviso Pubblico dalla Regione Puglia è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia ed è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Canosa di Puglia www.comune.canosa.bt.it /scuola/avviso L'erogazione del beneficio da parte del Comune è subordinata: alla verifica della frequenza scolastica; alla presentazione, presso Ufficio Pub. Istruzione del Comune, di fatture e/o scontrini fiscali emessi dalle cartolibrerie, unitamente all'attestazione riportante il nome dell'alunno, dal 1 ottobre e non oltre il 29 novembre 2024.Ulteriori informazioni inerenti l'Avviso Regionale per assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it , sarà attivo un canale Assistenza e Supporto Tecnico. Sarà possibile ricevere assistenza da un Help Desk Tecnico, attraverso i seguenti canali: telefono 080 8807404; email: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it ; chat online.L'assistenza ed il supporto tecnico è assicurato dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, per tutta la durata di attivazione della procedura di compilazione e invio delle istanze.