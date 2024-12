Canosa: Approvato il Programma Comunale per il Diritto allo Studio per l’annualità 2025

A Canosa di Puglia, è stato approvato in sede di Consiglio Comunale del 29 novembre scorso il Programma Comunale per il Diritto allo Studio relativamente all'annualità del 2025. La deliberazione è finalizzata al soddisfacimento di servizi destinati alle scuole per un totale dicosì ripartiti: 210.000,00 euro destinati al servizio mensa, 75.000,00 al servizio di trasporto, 18.000,00 alle scuole dell'infanzia paritarie e 10.000,00 per interventi vari. «Il Programma Comunale per il Diritto allo Studio – afferma l'Assessore all'Istruzione- è lo strumento di programmazione annuale in base al quale il Comune definisce i servizi, gli interventi e le risorse economiche destinate alle scuole in conformità alla legge così come dettagliatamente indicati nell'allegato alla delibera ossia servizio mensa, servizio trasporto, interventi vari e risorse per l'infanzia paritaria. Al fine di stilare il Programma Comunale per il Diritto allo studio fondamentale e propedeutico è stato il confronto con le istituzioni locali del territorio, dal quale sono emerse le esigenze e le proposte per poter redigere in maniera dettagliata e organica il programma. Attraverso un meticoloso lavoro sul bilancio comunale, l'Amministrazione Comunale ha redatto il piano per sostenere l'attività scolastica e rendere l'offerta formativa sempre più aderente alle esigenze e necessità del territorio, realizzando l'obiettivo centrale che è la qualità educativa e il successo formativo dei nostri ragazzi».