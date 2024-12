La Puglia ha allargato l’offerta formativa e accademica, ora è competitiva

"Quello della formazione è un mondo libero e l'Italia offre tante possibilità ai nostri ragazzi e ragazze. Oggi qui è presente tutta l'Italia che ambisce agli studenti pugliesi. E la Puglia ambisce anche a mantenere in piedi le sue università, le sue accademie, i suoi istituti di studio, di formazione e di ricerca. Tuttavia, comprendiamo che nel mondo moderno chiudersi non ha senso, bisogna essere competitivi anche in ambito formativo e accademico. Come Regione Puglia abbiamo allargato l'offerta delle Università di Bari, Politecnico di Bari, all'Università di Lecce, con le facoltà di Medicina a Lecce e Taranto. Abbiamo autorizzato anche la prima facoltà privata di medicina, presso la LUM. L'alleanza formativa è centrale nelle nostre politiche. In un momento di grande complessità sostenere i giovani non solo è un dovere, ma è una cosa bellissima, sostenerli nelle scelte che stanno per prendere è un'emozione straordinaria. Anche perché molte di queste scelte me le ricordo ancora e sono determinanti per una vita intera". Lo affermato il presidente della Regione Pugliatagliando il nastro della, insieme all'assessore alla Conoscenza del Comune di Barie all'amministratore delegato di CampusPer tre giorni,con"Il nostro più importante ed efficace investimento - ha dichiarato l'assessore regionale alla Formazione- è rappresentato dalle giovani generazioni, puntiamo sulle loro potenzialità offrendo ogni strumento possibile affinché possano realizzare i loro percorsi. È per questa ragione che abbiamo investito in un Diritto allo Studio d'eccellenza, con la totalità degli aventi diritto coperti da borse di studio, in percorsi di orientamento anche con azioni specifiche, e con un'offerta formativa vasta e compiuta. La nostra grande eccellenza è Puglia Regione Universitaria. Oggi - ha concluso Leo - tutto quanto a disposizione dei nostri ragazzi è raccolto nel Salone dello Studente". Al Salone è prevista la partecipazione di circa 40mila ragazzi e ragazze che avranno la possibilità di confrontarsi su idee, consigli e suggerimenti per le proprie scelte post-diploma.