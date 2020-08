Festa dell'Assunta 2020

Il Parrocoe lahanno reso noto il programma dellasarà celebrata laAlledisarà celebrata lacon lapresso il campo sportivo della Parrocchiain Via Europa nr.23. Saranno celebrate le Sante Messe presso gli altarini curati dalla Parrocchia SS. Francesco e Biagio alle ore 19,00 in via Boccaccio e alle ore 20,30 in via Oberdan.Nella giornata disaranno celebrate lepresso il campo della ParrocchiaVescovo della Diocesi di Andria. Saranno celebrate le Sante Messe presso gli altarini curati dalla Parrocchia SS. Francesco e Biagio alle ore 10,30 in via Galilei e alle ore 19,30 in via Canne., alle ore 19,00 celebrazione Santa Messa; alle ore 20,00, la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione e proiezione delle foto degli "Altarini dell'Assunta".Nel rispetto delle normative e delle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19, in obbedienza al decreto vescovile che ha ratificato le stesse, le Sante Messe saranno celebrate in Chiesa o nel campo sportivo della Parrocchia Dell'Assunta per assicurare il distanziamento sociale mentreSi confida nello spirito di collaborazione e responsabilità durante le visite agli altarini.