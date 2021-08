Festa dell'Assunta

Il Parrocoe lahanno reso noto il programma dellafino al 14 agosto, persarà celebrata laAlledisarà celebrata lacon lapresso il campo sportivo dellain Via Europa nr.23.Saranno celebrate le Sante Messe presso gli altarini curati dalle Parrocchia SS. Francesco e Biagio e Santa Teresa del Bambin Gesù alle ore 19,00 in via Boccaccio, alle ore 20,30 in via Oberdan,alle ore 20,30 presso il campo sportivo della Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù.Nella giornata disaranno celebrate lepresso il campo sportivo dellapresieduta dal Vescovo della Diocesi di AndriaSaranno celebrate le Sante Messe presso gli altarini curati dalle Parrocchia SS. Francesco e Biagio e Santa Teresa del Bambin Gesù alle ore 10,30 in via Galilei, alle ore 20,30 in via Oberdan,alle ore 19,00 in via Sabina.sarà rivissuta percorrendo il seguente itinerario: Parrocchia Maria SS.Assunta; via Europa; Via Olbia, Famiglia D'Aquino; Piazza Oristano, Famiglia Bonavita; Via Generale Del Vento, la Famiglia Malcangio; Via Cappellini n.63, Signora Fuggetto; Via Montescupolo n.45, famiglia Fortunato e Tango; Via Silvio Pellico n.19, Famiglia Vitrani; Via Toscanini, signora Di Muro; Via A. da Giussano n.50, Faretina Vanessa; Via De Gasperi n.45, Signora Iannelli; Via Oberdan n.110, Signor Fallacara Giuseppe; via R.Fucini, Giulio Barbarossa; Via Nicola Nicolini n.15, Famiglia Caputo;via Galileo Galilei, signora Di Gennaro Maria; via Sabina n. 21 Famiglia Alfieri e Mosca; Via Boccaccio n.44, signor D'Elia Francesco; Via Anfiteatro nr.40, signor Gallo Cosimo Damiano; via Duca D'Aosta n.12, Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù; via Marche signor Girovagante Sabino., alle ore 19,00 celebrazione Santa Messa; alle ore 20,00, la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione e proiezione delle foto degliNel rispetto delle normative e delle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19, in obbedienza al decreto vescovile che ha ratificato le stesse, le Sante Messe saranno celebrate in Chiesa o nel campo sportivo della Parrocchia Dell'Assunta per assicurare il distanziamento sociale mentreSi confida nello spirito di collaborazione e responsabilità durante le visite agli altarini.