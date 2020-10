Ex Filantropica: verso la revoca degli atti amministrativi

Stamani a, nell'aula consiliare si è svolto l'incontro chiesto all'Amministrazione Comunale il 13 settembre scorso daper valutare le soluzioni più idonee all'utilizzo dei locali di proprietà comunale ubicati in Piazza Vittorio Veneto giàA margine dell'incontro i rappresentanti delle tre locali associazioni Fondazione Archeologica Canosina, Pro Loco e Italia Nostra hanno rilasciato una dichiarazione congiunta::«La richiesta dell'incontro era stata determinata dalla pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione in affitto di quei locali che prevedeva la possibilità di esercitare attività commerciali che noi riteniamo incompatibili con il decoro e la storia della Cattedrale, dal momento che quei locali ne sono parte integrante. All'incontro col Sindaco, oltre Fondazione Archeologica, Pro Loco e Italia Nostra erano presenti il parroco della Cattedrale e altre due associazioni che avevano chiesto, in tempi successivi ,di essere ascoltate sulla questione. Alla domanda rivoltaci dal Sindaco se avessimo approntato una formale proposta di utilizzo di quei locali,che prevedono per quei locali l'esercizio di attività commerciali da noi ritenute incompatibili, considerando che fanno parte integrante del complesso della Basilica di San Sabino. Solo successivamente alla revoca di quegli atti amministrativi avremmo formalizzato una proposta che fosse stabile nel tempo, sostenibile sul piano finanziario, convincente sulle attività da esercitare, ribadendo comunque le finalità etico – culturali da dare alla proposta e destinando comunque quell'immobile all'accoglienza e alla informazione turistica. Il Sindaco ha dichiarato che era in atto una riflessione sull'argomento e cheDa parte nostra abbiamo confermato che successivamente alla revoca di detti atti, avremmo presentato in maniera unitaria una