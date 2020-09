Ex Filantropica: qualcuno ha pensato al bando regionale ‘Luoghi Comuni’?

Per la valorizzazione deivorrei suggerire la possibilità di utilizzare l'iniziativa della Regione Puglia, promossa dalle Politiche giovanili e dall'ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione), denominata '' ( https://luoghicomuni.regione.puglia.it/iniziativa/ ).Questa iniziativa è rivolta ai Comuni e agli altri Enti pubblici che vogliono mettere a disposizione il proprio patrimonio sottoutilizzato per progetti di innovazione sociale e alle Organizzazioni giovanili pugliesi del Terzo Settore (con giovani tra i 18 e i 35 anni): in tal modo si può valorizzare questo patrimonio pubblico (al momento non utilizzato), attivare i giovani pugliesi (e magari canosini!) e rispondere alle esigenze delle comunità locali attivando partnership e collaborazioni con l'associazionismo (Fondazione Archeologica Canosina, Pro Loco, Italia Nostra, solo per citare quelle che ad oggi si sono interessate alla questione), con la Basilica Concattedrale di San Sabino, con le imprese private, etc.Ve li immaginatedella città e per la città? Come spazio di co-working per attività di animazione sociale e partecipazione collettiva e capaci di favorire nuove forme di fruizione degli spazi? Come caffè letterario per iniziative culturali e artistiche e, al contempo, bookshop e souvenir shop, con punto di degustazione e vendita di prodotti tipici e locali? Come luogo per l'accoglienza e l'informazione turistica, nonché centro di partenza per gli itinerari tematici e per la visita dei musei e dei siti archeologici? E con un po' di immaginazione questo e molto altro ancora?finanziae mette a disposizione degli Enti e delle Organizzazioni giovanili specifiche azioni di accompagnamento.- Dromos.it - Società Cooperativa