E NOI COME CAMPIAMO?

E' stata fissata per, dalleresso la sede della Presidenza della Regione Puglia sul Lungomare di Bari,Un grido di dolore che sarà esternato non solo dagli Ambulanti ma anche dai loro familiari che saranno presenti a Bari. Prima dell'incontro richiesto con il Governatore della Regione, Michele Emiliano, con le Autorità regionali e con i Presidenti di ANCI Puglia Domenico Vitto e di ANCI nazionale Antonio Decaro, una Delegazione di Organizzatori si recherà presso l'Sul Lungomare N. Sauro la manifestazione di disagio cui parteciperanno gli ambulanti e le loro famiglie provenienti da tutta la Puglia, dal foggiano fino al Salento passando per le province di Barletta Andria Trani, di Bari, di Brindisi e Taranto. Uno stato di fortissima difficoltà al grido dia testimoniareIl promotore della Manifestazione, il sindacalista andriesein rappresentanza delle Associazioni UniPuglia e CasAmbulanti Italia, ha precisato essere una Manifestazione aperta a tutte le Sigle ed ha aggiunto: "martedì consegneremo le Autorizzazioni alle Autorità governative e regionali. Da un lato le linee guida emanate dalla Regione consentono lo svolgimento di queste tradizionali Manifestazioni dall'altro, però, i sindaci sopprimono le date già programmate. Le conseguenze sonoCon piacere apprendo che sono moltissime le adesioni che stanno pervenendo. Mi auguro che questa sia una vetrina per mettere in evidenza questo dramma sociale ed economico ma anche un momento di sereno ma costruttivo confronto con le cariche istituzionali che incontreremo martedì a Bari"