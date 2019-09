Don Vito Miracapillo saluta la parrocchia di Gesù Liberatore

La comunità parrocchiale disi prepara ad un passaggio importante: "insieme, come popolo di Dio, siamo chiamati a lodare il Signore per questi anni ricchi vissuti sotto la guida premurosa e paterna di; nello stesso tempo a vivere la gioia di un percorso che si apre con il dono diCerchiamo di vivere tutti questo passaggio con grande semplicità e spirito di fede". Alle, disi celebrerà laparroco andriese, ordinato sacerdote da S.E. Mons. Lanave il 25 marzo 1971. È stato missionario "fidei donum" in Brasile dal 1975 al 1980. Cinque anni nel Pernambuco, dove fuNel 1993, otto anni dopo la fine della dittatura, gli fu revocato il divieto di mettere piede in Brasile. Nel 2011, la presidente Dilma Rousseff gli ha concesso l'autorizzazione permanente per tornare nel Paese latinoamericano. Dal 1980 al 2003,è stato parroco a San Riccardo ad Andria e dal 2003 ha guidato la parrocchia di Gesù Liberatore a Canosa. Alledisarà celebrata la messa di inizio del ministero delche sarà presieduta dal Vescovo della Diocesi di Andria,"A Don Vito Miracapillo la nostra più grande gratitudine per i 16 anni di appassionato e generoso servizio pastorale. Ad entrambi vogliamo assicurare la nostra preghiera in questo passaggio delicato." Riferiscono i parrocchiani che invitano tutta la comunità a partecipare alle celebrazioni eucaristiche.