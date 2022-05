Diritto alla salute e lotta al cancro

Sarà l'Auditorium dell'il Convegno suin calendario sabato 28 maggio, ingresso ore 10:00 e, potrà essere seguito anche in contemporanea sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell'Alto Riconoscimento Virtù' e Conoscenza. Dopo il benvenuto di(Dirigente dell'I.I.S.S. "Vittorio Bachelet" di Copertino) seguiranno i saluti di(Sindaca di Copertino),Presidente Confindustria Puglia e Amministratore Delegato di Farmalabor Srl) ePresidente MediterraneaMente APS – Ideatore ed organizzatore del Festival "Virtù e Conoscenza"). ModereràDirettore dell'Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell'Ospedale "San Giuseppe" di Copertino. Introdurrà(Presidente Nazionale LILT-Lega Italiana per la Lotta ai Tumori; Direttore della Breast Unit del Mater Dei Hospital di Bari; Consulente del Ministero della Salute) che si soffermerà su "Come vincere la pandemia cancro".Interverranno:responsabile dell'Unità Operativa di Oncologia Pediatrica dell'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce) che si soffermerà sul tema "L'oncologia pediatrica nel nostro territorio: dati epidemiologici e offerta assistenziale;Coordinatore della Breast Unit IRCCS – Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari) che relazionerà su "Breast Unit: dal "to cure" al "to care";Presidente FIDAS Puglia") che relazionerà su "La donazione di sangue come strumento di prevenzione anche per le malattie tumorali". ConcluderàAssessore alla Sanità della Regione Puglia."Quest'incontro, di grande rilevanza medico-scientifica, riferiscechiude la programmazione di Educazione Civica e dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) che l'istituto Bachelet svolge in qualità di partner della VI edizione del Festival "Virtù e Conoscenza". Non è la prima volta che l'Associazione MediterraneaMente organizza un evento per la lotta al cancro, un terribile e spietato nemico che attacca in silenzio, di sorpresa, seminando quotidianamente migliaia di vittime, una grave malattia che, grazie alla ricerca, in molti casi oggi può essere curata. Se è vero, infatti, che negli ultimi anni si è registrato un aumento dell'incidenza del carcinoma, è anche vero che si assiste ad una diminuzione della mortalità. La presenza degli illustri ospiti ci fa capire che in Puglia non mancano i centri di eccellenza, le competenze e le professionalità per combattere efficacemente questa brutta patologia".Una rappresentanza di studenti gestirà il servizio di accoglienza. Il progetto grafico dell'evento è curato dagli alunni del Corso di Promozione Pubblicitaria dell'Istituto Bachelet di Copertino. Regia Online di Davide Tommasi.Si potrà accedere nel rispetto della normativa anti Covid-19 e nei limiti dei posti disponibili.