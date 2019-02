Alto riconoscimento Virtù e Conoscenza

La Puglia, terra di confine e ponte naturale verso il Mediterraneo, ha da sempre un'identità aperta, costruita nel corso dei secoli sul riconoscimento e sulla valorizzazione della diversità delle culture. Un'identità fatta non solo di radici, ma anche di ali; non solo di passato, ma anche di futuro; non solo di memoria ma anche di progetto.d'intesa con il Comune di Porto Cesareo, organizza la", Alto Riconoscimento alle "eccellenze" mediterranee che si sono distinte per genialità, estro, talento, moralità, impegno profuso per il bene comune. Il Regolamento del Premio è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Porto Cesareo:dovranno pervenire all'(Via Marzano n. 118 - 73010 – Porto Cesareo – LE) in busta chiusa o per posta elettronica (e-mail: mediterraneamente.aps@gmail.com ovvero PEC: mediterraneamente.aps@pec.it)Quest'anno la Direzione Artistica della Cerimonia di Premiazione è affidata adarrangiatore e produttore artistico, titolare di Auditoria Records (Como): studio dove è stata registrata la colonna sonora del film "Braccialetti Rossi" e dove registrano, tra gli altri, artisti come Ligabue, Nek, Raphael Gualazzi, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Lo Stato Sociale etanti altri.Sarà una(Consigliera Nazionale di Parità) e composta da personalità del mondo Accademico, Ecclesiale, Politico e Sociale, oltre che da persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio in campo scientifico, economico, artistico e culturale, che sceglierà tra le diverse candidature i personaggi da premiare. Ad essi sarà consegnata una riproduzione, dal valore simbolico, liberamente ispirata alla statuetta del, divinità egizia della scienza e della sapienza, risalente al VI secolo a.C., rinvenuta in mare nel 1932 dalla, pescatori di Porto Cesareo, ora esposta nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto., presieduta dal Prof. Giuliano VOLPE (allora Presidente del Consiglio Superiore del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) e dalla Dott.ssa Anna CAMMALLERI (Direttore Generale del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale della Puglia),, tra gli altri, al prof. Hmaid BEN AZIZA (Rettore dell'Università di Tunisi e Promotore del Premio Nobel per la Pace 2015 al "Quartetto Nazionale del Dialogo Tunisino"), al prof. Frédéric BRIAND (Direttore Generale della CIESM - Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Méditerranée), a Marco Tullio GIORDANA (Regista di capolavori quali "La meglio Gioventù" e "I Cento passi), a Romina POWER per il suo impegno ambientale, ai SUD SOUND SYSTEM, all'imprenditore Antonio DI GENNARO (MAINA Panettoni), a Carlo BORGOMEO (Presidente della Fondazione con il Sud), A Klodiana CUKA (Presidente Integra Onlus), alla BCC di Leverano ed alla giornalista Fabiana PACELLA. Il Premio alla Memoria è stato assegnato a Giulio REGENI in seguito a candidatura da parte del Comune di Fiumicello (UD), suo paese natale.