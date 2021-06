A Sergio Fontana il premio “VIRTU’ E CONOSCENZA”

A Porto Cesareo, la perla del Salento, sabato scorso, si è svolta la cerimonia di consegna dellaa:Beatrice Rana, Nicoletta Manni, Veronica Vitale, Giulio Deangeli, Edoardo Winspear, Elena Gentile, Besnik Mustafaj. Ilè stato assegnato a. Inoltre hanno ricevuto una targa speciale: Stefania Spagnolo, l'Istituto Bachelet di Copertino e l'Istituto Comprensivo di Porto Cesareo. Significativa la motivazione del premioal dottor"Farmacista, Presidente della Fondazione Archeologica Canosina e Presidente di Confindustria Puglia, per la passione ancestrale verso la storia e il patrimonio archeologico-culturale della sua terra, per la sua innata missione volta alla lotta delle malattie rare attraverso la produzione di prodotti galenici e farmaci a dosaggi personalizzati, per aver reso la sua azienda, Farmalabor Srl, un luogo accogliente, un Museo open-space ed un importante Centro di specializzazione post-laurea del Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Bari".è stata organizzatal'd'intesa con il Comune di Porto Cesareo e con la collaborazione di numerosi partners che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento. "Il Mediterraneo resta sempre al Centro del Festival VIRTU' E CONOSCENZA – ha dichiaratoideatore e direttore organizzativo – una manifestazione culturale con la quale, premiandosi promuove l'integrazione interculturale, il dialogo interreligioso e l'interscambio delle conoscenze, la valorizzazione delle diversità, la tutela dell'ambiente, i diritti umani e le pari opportunità, la promozione del territorio di riferimento con le sue risorse umane ed il suo incommensurabile patrimonio paesaggistico, artistico e culturale. Tutto ciò attraverso il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, la partecipazione della comunità, il protagonismo di talenti creativi, la formazione di un partenariato in cui ciascun partner persegue obiettivi comuni, condivisi, pertinenti rispetto alle finalità del progetto, assumendosi impegni precisi. Ciò costituisce una sicura garanzia del raggiungimento di ottimi standard qualitativi". A distanza di cinque anni dalla sparizione, tortura e uccisione di Giulio Regeni , al quale nel 2016 è stato assegnato il "Virtù e Conoscenza" alla memoria, l'edizione 2021 del Festival è stata dedicata alo studente e attivista egiziano, venuto in Italia per seguire un master all'Università di Bologna, arrestato un anno fa all'aeroporto del Cairo, dove era appena atterrato con un volo proveniente dall'Italia. In carcere, dov'è tutt'ora, Patrick sarebbe stato picchiato e torturato, perché accusato del reato di "istigazione a proteste e propaganda di terrorismo sul proprio profilo Facebook".La Direzione Artistica dellaè stata affidata adarrangiatore e produttore discografico, titolare di Auditoria Records (Como). La serata è stata condotta da(Giornalista de "La Gazzetta del Mezzogiorno") e(Conduttore TV7 e Radio International) con gli interventi musicali curati dall'Ensemble Orchestrale "EUPHONIC" coordinata dal violinistaTra gli ospiti intervenuti :La(Consigliera Nazionale di Parità – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha scelto tra le diverse candidature pervenute, tutte di alto profilo, i personaggi da premiare, ai quali è stato consegnata la riproduzione liberamente ispirata alla, divinità egizia della scienza e della sapienza, risalente al VI secolo a.C., rinvenuta nel mare di Porto Cesareo nel 1932 ed esposta nel Museo Nazionale Archeologico di Taranto. La cerimonia" svoltasiel rispetto delle normative di sicurezza, in una cornice suggestiva come quella di, contraddistinta da piazze, parco marino e terrestre, mare cristallino, e soprattutto, da contenitori culturali dalle due torri costiere al museo di biologia marinaun luogo affascinante che merita una visita .