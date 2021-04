A Sergio Fontana, l'Alto riconoscimento "Virtù e Conoscenza"

L', d'intesa con il, organizza, dalladel. Un evento che prende il nome dai versi della Divina Commedia con i quali Ulisse, facendo appello all'intima dignità umana, si rivolge ai suoi compagni di viaggio, esortandoli a navigare al di là delle Colonne d'Ercole, per andare con fierezza oltre l'apparenza, verso l'ignoto, alla ricerca della verità che, però, non potrà mai manifestarsi senza l'aiuto di Dio: "Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire(Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, Canto XXVI, vv. 118-120).il mare che unisce attorno a sé popoli, culture diverse e religioni diverse; il mare che ha formato civiltà, che le ha unite e le ha divise, che le ha viste in buoni rapporti ed anche in pesanti conflitti. Il Mediterraneo, il mare che subisce una crescente minaccia ambientale, il mare in cui oggi migliaia di migranti perdono la vita nel tentativo di raggiungere le coste italiane, greche e spagnole.ideatore ed organizzatore, riferisce: "Il Virtu' e Conoscenza è una manifestazione culturale con la quale, premiando le "eccellenze" mediterranee per il loro genio, talento, estro, impegno profuso per il bene comune, si vuole promuovere l'integrazione interculturale, il dialogo interreligioso e l'interscambio delle conoscenze, la valorizzazione delle diversità, la tutela dell'ambiente, i diritti umani e le pari opportunità, la promozione del territorio con le sue risorse umane ed il suo incommensurabile patrimonio paesaggistico, artistico e culturale". La(Consigliera Nazionale di Parità – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha scelto tra le diverse candidature pervenute, tutte di alto profilo, i personaggi da premiare, ai quali sarà consegnata la riproduzione liberamente ispirata alla statuetta rappresentantedivinità egizia della scienza e della sapienza, risalente al VI secolo a.C., rinvenuta nel mare di Porto Cesareo nel 1932 ed esposta nel Museo Nazionale Archeologico di Taranto:: "Pianista, eccellenza salentina nel mondo, per il suo estro e indiscusso talento, per l'eleganza e la magia della sua musica che riesce ad incantare ed emozionare il pubblico, per l'amore verso la sua terra e il sentirsi frutto della scuola italiana, eccellente e gratuita"."Prima Ballerina del Teatro alla Scala, eccellenza salentina nel mondo, per la sua brillante carriera, la sua generosità e l'amore che nutre verso la sua terra, per l'eleganza dei suoi passi e la magia dei movimenti che riescono a rapire, incantare ed emozionare il pubblico, tirando fuori paure, ansie, passioni e dolori dei personaggi interpretati"."Eccellenza mediterranea nel mondo, ricercatrice, cantautrice, imprenditrice discografica, per il suo talento e la sua generosità, per il suo impegno profuso contro il bullismo e a favore del multiculturalismo, per il suo sostegno all'infanzia distrutta dalle armi e perduta nei flussi immigratori, per l'originalità del suo Inno all'Umanità, divenuto preghiera di speranza e fratellanza universale"."Eccellenza Italiana, per il suo talento e il suo genio, per la dedizione allo studio e il suo immenso amore per la ricerca contro le malattie neurodegenerative, che lo proiettano nell'olimpo della scienza internazionale".: Sceneggiatore e illuminato regista, eccellenza mediterranea, per l'amore verso la terra salentina che lo ha accolto e visto crescere, descrivendone, attraverso la musica e la cinepresa, storia e cultura con finezza, coraggio ed eleganza"."Pediatra ospedaliera e politica, per il suo costante ed infaticabile impegno atto a costruire un sistema di welfare moderno ed innovativo a favore dei più piccoli, dei disabili e dei più fragili, per le sue politiche sociali mirate alla salute, al lavoro e all'empowerment delle donne pugliesi, italiane ed europee"."Scrittore, già Ambasciatore d'Albania a Parigi e Ministro degli Esteri nell'era post comunista, per aver condannato nelle sue opere ogni forma di totalitarismo e dittatura, per la sua lotta a favore delle libertà, per la sua incessante esortazione a resistere e reagire contro ogni forma di oppressione politica".Premio alla Memoria): "Autentico testimone di fede, modello di vita cristiana e santità giovanile, per la sua purezza e il suo amore profondo per l'Eucarestia, per la sua dedizione al prossimo, al più debole e bisognoso, per aver saputo vivere con coraggio, gioia e serenità fino alla morte, giunta fulminea e precoce".(Premio alla Memoria): "Autorevole giornalista, caporedattore centrale del Nuovo Quotidiano di Puglia, per la sua lealtà, umanità e sobrietà, per aver saputo raccontare con acume e coraggio le sconfitte, le vittorie e le speranze della propria terra, per la passione, coerenza, serietà e puntualità con cui ha lavorato fino al giorno del suo doloroso passaggio, giunto inaspettato e prematuro".A distanza di cinque anni dalla sparizione, tortura e uccisione di Giulio REGENI, al quale nel 2016 è stato assegnato il "Virtù e Conoscenza" alla memoria, l'edizione 2021 del Festivallo studente e attivista egiziano, venuto in Italia per seguire un master all'Università di Bologna, arrestato un anno fa all'aeroporto del Cairo, dove era appena atterrato con un volo proveniente dall'Italia. In carcere, dov'è tutt'ora, Patrick sarebbe stato picchiato e torturato, perché accusato del reato di "istigazione a proteste e propaganda di terrorismo sul proprio profilo Facebook".Beatrice RANA, vincitrice della corrente edizione, scrive: "… la vostra pregiatissima mail mi ha davvero inondato il cuore di gioia! Tanti sono i motivi che mi hanno fatto commuovere: primo tra tutti il risultato della vostra scelta e la motivazione che la accompagna. Siete riusciti a cogliere in pochissime battute tutto quello che amo e quello in cui credo fermamente: la musica come "stile di vita", l'amore sfrenato che nutro verso la mia terra, il Salento e soprattutto, come avete ben messo in evidenza, che la mia formazione è frutto dell'autentica scuola di eccellenza italiana, una scuola statale, viva, prestigiosa che aiuta a formare individui consapevolmente preparati. … "(Sindaca di Porto Cesareo) dichiara: "Esprimo grande soddisfazione per la sinergia di forze che sta muovendo questo mega evento culturale che rende la comunità di Porto Cesareo orgogliosa di ospitare eccellenze di ogni ambito professionale. Nel rispetto delle normative di sicurezza, il tutto sarà realizzato in una cornice suggestiva, che è quella di Porto Cesareo, fatta di piazze, parco marino e terrestre, mare cristallino, tramonti indimenticabili, ma anche di contenitori culturali come le due torri costiere, il museo di biologia marina e la sede della pro loco. Sarà l'occasione ideale per visitare Porto Cesareo".Barbara PALADINI (Assessora alla Cultura ed ai Servizi sociali di Porto Cesareo) commenta: "La Puglia, terra di confine e ponte naturale verso il Mediterraneo, ha da sempre un'identità aperta, costruita nel corso dei secoli sul riconoscimento e sulla valorizzazione della diversità delle culture. Un'identità fatta non solo di radici, ma anche di ali; non solo di passato, ma anche di futuro; non solo di memoria ma anche di progetto. Il Virtù e Conoscenza è un evento nato e cresciuto a Porto Cesareo, nel Salento, con il quale si intende ripensare, tutelare, valorizzare e promuovere l'identità del territorio di riferimento e quindi la sua cultura in modo innovativo, stimolando la crescita culturale, la coesione sociale e territoriale."Nel programma, in parete già svolto, che sarà pubblicato agli inizi di giugno, sono inseriti momenti musicali, mostre e convegni, presentazioni di libri, proiezioni di film e documentari, visite a musei e siti archeologici, escursioni nel parco naturale e nell'area marina protetta di Porto Cesareo, oltre alla tanto attesa Cerimonia di Consegna dell'Alto Riconoscimento "Virtu' e Conoscenza.Per dare la possibilità di lettura anche alle persone ipovedenti e non vedenti, il programma sarà scritto anche con il linguaggio Braille dagli studenti dell'Istituto Bachelet di Copertino, che, peraltro, da mesi sono impegnati in una serie di altre attività, tra le quali i comunicati stampa in lingue straniere e la progettazione grafica di tutto ciò che è inserito in calendario".La Direzione Artistica della Cerimonia di consegna delll'Alto Riconoscimento VIRTU' E CONOSCENZA è affidata ad, arrangiatore e produttore discografico, titolare di Auditoria Records (Como). La serata sarà condotta da(Giornalista) eConduttore TV7 e Radio International). Gli interventi musicali saranno curati dall'Ensemble Orchestrale "EUPHONIC" coordinata dal violinista M° Joele MICELLI. Tra gli ospiti il cantautore March, prodotto dalla "Cello Label" di Bruxelles, ed altri di fama nazionale e internazionale. Il servizio sicurezza sarà gestito da Servizi Sicurezza Italia, società leader del settore, con il coordinamento di Guglielmo SATURNINO e Salvatore ALEMANNO.Durante la serata saranno estratti i biglietti vincenti della lotteria abbinata al Festival, tra i quali un prestigioso quadro dipinto con vino su tela da Arianna GRECO, pioniera dell'arte enoica, conosciuta e apprezzata nel mondo. L'evento beneficia della preziosa collaborazione di numerosi soggetti partners e gode del Patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia, Consigliera Nazionale di Parità – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia di Lecce, Unione dei comuni - UNION3, Unione delle Università del Mediterraneo, Università di Bari, Università di Foggia e Università del Salento.