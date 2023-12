Canosa: Olio ‘archeologico’ per "Casa Francesco " e "Caritas"

Nella mattinata odierna, ilrappresentato dal sindacoe larappresentata dahanno provveduto a donare taniche di olio al centro di solidarietàed alla locale sezione dellaL'olio, derivante dai terreni insistenti nelle aree archeologiche della città, sarà utilizzato per la preparazione di pasti che verranno serviti a tutti coloro i quali versano in condizioni di fragilità sociale. L'atto di generosità, come già avvenuto in passato, è stato reso possibile grazie alla collaborazione del frantoio olearioche ha molito gratuitamente il raccolto. Al simbolico passaggio di consegna, che ha avuto luogo presso ladellahanno partecipato tra gli altri: il Sindaco di Canosa,il Presidente della FAC,e il Parroco della Basilica Concattedrale San Sabino ,«Un piccolo gesto – ha dichiarato il- che testimonia la bella e proficua sinergia sviluppata, volta a dare sostegno ad alcune famiglie della nostra città. Occorre perseguire la strada del volontariato e della solidarietà, aiutandoci l'uno con l'altro non solo a Natale ma durante tutto l'anno». Mentre, il Presidente della FAC, ha commentato: «È la prova che la cooperazione tra pubblico e privato dà buoni frutti, in questo caso nel vero senso della parola. La Fondazione sarà sempre pronta a fare la sua parte in segno di vicinanza verso le famiglie in difficoltà, in questo periodo più che mai. Anzi, l'invito è a tutti: chi può, deve fare qualcosa per il prossimo. La cultura passa anche dal volontariato». Il Comune di Canosa di Puglia e la Fondazione Archeologica Canosina fanno squadra per la solidarietà, a favore degli ultimi e dei più bisognosi.Riproduzione@riservata