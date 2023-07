DigithON 2023:Ecco i finalisti selezionati per la Startup Competition

Nome startup Categoria Città Regione Besteam Game & Entertainment Roma Lazio Involve Group S.r.l Artificial Intelligence Erba Lombardia Chameleon Trike Project Salute e Benessere Ancona Marche LexHero Artificial Intelligence Palermo Sicilia Fitporn Food e Agricoltura Napoli Campania Guardian - Safely Around Salute e Benessere Catania Sicilia Orbital Games Game & Entertainment Modena Emilia-Romagna Eat4Fit Food e Agricoltura Rodengo Saiano Lombardia Unglover - Incontra il tuo perfetto sconosciuto Internet of Things Milano Lombardia ITACA SRL Cultura e Education Pontecagnano Faiano Campania Racing Teams app Internet of Things Roma Lazio China Communication Cultura e Education Cesena Emilia-Romagna IAMHERO Augmented & Virtual Reality Volla Campania CityZ Internet of Things Caselle Torinese Piemonte HG I TECH Augmented & Virtual Reality Montecatini-Terme Toscana Proscaenia® Media Napoli Campania DeOptions Blockchain Torino Piemonte Domobite Food e Agricoltura Roma Lazio Emidio Collevecchio Robotics Città Sant'Angelo Abruzzo ReQurv - Vicky Artificial Intelligence Livorno Toscana 360Track Fintech & ePayments Torino Piemonte volvero eCommerce & Logistics Milano Lombardia CarBuddy Cross Idea Butera Sicilia SunCubes s.r.l. Industry 4.0 Milano Lombardia SaveRiding Cross Idea Roma Lazio TeamDifferent Cross Idea Trani Puglia Gustavo Gonzalez Food e Agricoltura Torino Piemonte Inspector.dev Artificial Intelligence Napoli Campania Garantito.it Cross Idea Caserta Campania Billoo Fintech & ePayments Parma Emilia-Romagna HERTZ Musica Trento Trentino-Alto Adige FOREVERLAND FOOD Food e Agricoltura Conversano Puglia Runtheons Salute e Benessere Salò Lombardia Math Lord Cultura e Education Maruggio Puglia Panmates Cultura e Education Caserta Campania EHI App Media Lizzanello Puglia Pierangelo Calanna Artificial Intelligence Aci Bonaccorsi Sicilia Realbowl eCommerce & Logistics Montagnana Veneto Greamm Food e Agricoltura Torino Piemonte Sportee Pass Cross Idea Salerno Campania HyperTennis Artificial Intelligence Torino Piemonte Fama Labs Salute e Benessere Modena Emilia-Romagna DigiPet Internet of Things Acquapendente Lazio OpenDomus Cross Idea Firenze Toscana MINDIT Media Abano Terme Veneto Fandeem Game & Entertainment Bari Puglia Kulto srl Artificial Intelligence Castilenti Abruzzo AWRobotics Robotics Roma Lazio AgerTech Food e Agricoltura Torino Piemonte Nano Salute e Benessere Bari Puglia MAV Reality Augmented & Virtual Reality Rutigliano Puglia MLR s.r.l. Media Andria Puglia LOQUI Salute e Benessere Bologna Emilia-Romagna Abaco Cloud Salute e Benessere Trani Puglia Lorenzo Perotta Fintech & ePayments Vanzaghello Lombardia BITBLOCKS Srl Blockchain Rovereto Trentino-Alto Adige ProfessionAI Cultura e Education Bari Puglia DISPLAID SRL SOCIETA' BENEFIT Cross Idea Milano Lombardia Trace Technologies S.r.l Food e Agricoltura Nereto Abruzzo Recivu Fintech & ePayments Scandicci Toscana Limitless Salute e Benessere Nardò Puglia Orangogo - il motore di ricerca degli sport Salute e Benessere Torino Piemonte ADX srl Fintech & ePayments Milano Lombardia Dally Therapeutics srl Salute e Benessere Torino Piemonte ResilientX Security Cross Idea Torino Piemonte The PAAC eCommerce & Logistics Caserta Campania Hoken Tech Blockchain Molfetta Puglia leaf Food e Agricoltura Bari Puglia Wayt Travel Turismo Cardano al Campo Lombardia Agrivia eCommerce & Logistics Torino Piemonte YouAddict Artificial Intelligence Roma Lazio SiWeGO Smart Eco Transport eCommerce & Logistics Rovereto Trentino-Alto Adige Floaty* Industry 4.0 Vanzago Lombardia Pikyrent Internet of Things Rozzano Lombardia E-STEP Cross Idea Pozzuolo Martesana Lombardia STARTGRAM Fintech & ePayments San Severo Puglia HT Plasma S.r.l. Salute e Benessere Rovigo Veneto GenoGra S.R.L. Salute e Benessere Milano Lombardia Tilebytes Internet of Things Taranto Puglia Pharme Salute e Benessere Roma Lazio Primate : Father of Universe Game & Entertainment Trani Puglia Sbam Artificial Intelligence Torino Piemonte Techloop Industry 4.0 Taranto Puglia Novis Games Game & Entertainment Torino Piemonte Callisia Salute e Benessere Ancona Marche Bshoot Game & Entertainment Francavilla Fontana Puglia Gamedoo Cultura e Education Garbagnate Milanese Lombardia Live Information System Srl Internet of Things Ancona Marche Eduportal Augmented & Virtual Reality Barletta Puglia IntegrityKEY SRL Food e Agricoltura Ancona Marche

È iniziato il countdown perche torna: per l'ottavo anno consecutivo la cittadina pugliese si trasformerà per quattro giorni in un centro nevralgico orientato al futuro e all'innovazione, accogliendo centinaia di inventors da tutta Italia e grandi ospiti nazionali e internazionali.oggi al termine del, il workshop gratuito organizzato in collaborazioneche presenteranno i loro progetti di business nel corso delladavanti alla platea di analisti e investitori, per trasformare le idee digitali in realizzazioni concrete.per le edizioni in presenza, con benpervenute, portando: sono infatti 1977 quelle registrate sul sito Digithon , il portale nato per creare sul web un luogo virtuale dove aggregare le startup italiane e al contempo generare un punto di contatto permanente con investitori, incubatori e acceleratori.Oltre alla startup competition, ogni seraospiterà il grande palco all'ombra delle millenarie torri normanne su cuisi confronteranno sui temi legati al digitale, con un focus particolare sull', materia oggi più che mai al centro del dibattito internazionale. Anche per l'edizione 2023 le startup finaliste di DigithON si muovono tra i comparti e le tecnologie più diverse - dall'intelligenza artificiale alla blockchain, dagli NFT alla realtà virtuale e aumentata, e ancora, healthcare, sostenibilità, ePayment e Fintech, educazione, cultura, food e turismo – e arrivano da tutta Italia: 3 dall'Abruzzo, 9 dalla Campania, 5 dall'Emilia-Romagna, 8 dal Lazio, 15 dalla Lombardia, 4 dalla Marche, 13 dal Piemonte,, 4 dalla Sicilia, 4 dalla Toscana, 3 dal Trentino-Alto Adige, 3 dal Veneto. Come sempre gli inventors ammessi alla maratona avranno a disposizione 5 minuti per illustrare il loro pitch e rispondere alle domande del comitato scientifico per vincere ilche porta con sé anche un assegno die numerosi altri premi tra grant economici, promozione, percorsi di accelerazione e mentoring messi a disposizione dalle aziende partner, per unIl vincitore disarà decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, e sarà annunciato ilinsieme alle altre idee vincenti che si aggiudicheranno uno dei prestigiosi riconoscimenti in palio. Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it e seguire gli hashtag ufficiali della manifestazione. Quest'anno, inoltre, sarà assegnata la, un progetto nato in sinergia condedicato ai giovani laureandi e laureati under 30 i cui prototipi innovativi, dopo un percorso di mentorship di 5 settimane, saranno presentati a: i vincitori potranno aggiudicarsi un premio del valore diTra i partner dii nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcuni tra i principali operatori finanziari del nostro Paese:Partner istituzionali: