Dialoghi Francescani: Laudato Sii’ mi Signore

Nonostante le restrizioni imposte dalle normative anti COVID, si terrà lache avrà luogo presso la chiesa dei, a partire ddi. Il format di questa esperienza vedrà dialogare con la comunità e con chi avrà il piacere di parteciparvi, alcuni esperti chiamati a fornire spunti e tracce di approfondimento circa alcune tematiche proprie della tradizione francescana. Quest'anno, in concomitanza della ricorrenza del quinto anniversariodella tematica sarà incentrata sul rispetto: dell'ambiente e del creato, e sulle pratiche per abitare al meglio la "casa comune". Prendendo spunto dall'e ponendosi nel cammino tracciato dallae dalla tradizione francescana, l'iniziativa dei dialoghi di questo 2020 intende evidenziare l'importanza delsulla salvaguardia del creato e sulla casa comune, proponendo quattro prospettive: la dimensione profetica e sociale dellala percezione sociale dell'enciclica e il concetto dile pratiche e le strategie comunicative ed educative circa l'ecologia integrale: le nuove prospettive.Il dialogo, che sarà moderato da(Vice Direttore U.C.S. Diocesi di Andria e Vicario Parrocchiale) avverrà tra la comunità ed alcuni esperti in materia: -il dottor, Presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia. il dottorgiornalista e scrittore. il dottorarchitetto e professore Associato di Progettazione Architettonica e Urbana presso l'Università degli Studi di Parma., Coordinatore nazionale della commissione Giustizia, Pace e Integrità del Creato dei Frati Minori d'Italia. Interverrà, anche, il Vescovo della Diocesi di Andriail quale oltre ai saluti parlerà dell'importanza e la necessità dell'ecologia integrale in una azione pastorale diocesana. I dialoghi sono sempre un punto di partenza, un cantiere dal quale partono i lavori per una crescita culturale, comunitaria e pastorale.