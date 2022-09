Canosa: Al via contest di arti visive “ripARTiamo”

Le Parrocchie del Centro Storico (SS. Francesco e Biagio e Beata Vergine del Carmelo) di Canosa di Puglia, in occasione delladel prossimobandiscono la seconda edizione delLa tematica che farà da sfondo sarà quella della ripartenza intesa in senso ampio, così da permettere ai partecipanti un cammino di introspezione personale sulla stessa, che potranno esprimere con il linguaggio delle arti visive e in modalità digitale. I destinatari sono bimbi/e e ragazzi/e, dai 10 ai 20 anni, iscritti a scuole di primo e secondo grado, autodidatti e semi – professionali, vi è anche la possibilità di partecipare in gruppo, indicando precedentemente un responsabile. La partecipazione è gratuita, e ci si può iscrivere alla mail info.ripartiamo2022@libero.it , il concorso non prevede premi in denaro, i partecipanti esporranno i propri elaborati nella serata conclusiva del concorso, che avrà luogo il giorno 4 ottobre 2022, data in cui avverrà anche la premiazione con i tre classificati per ogni categoria. Tutti gli altri dettagli e altre maggiori informazioni le potete trovare sulle locandine, sul bando che riceverete al momento della iscrizione e pubblicato sulla pagina FB Parrocchie Centro Storico.