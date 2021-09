Canosa: "Laudes" la giovane musica per San Francesco 

Laguidata daha reso noto che nell'ambito dellasi terrà ladiper band e cantanti emergenti. """Promuovere i nostri talenti, avvicinare i giovani alla musica quale mezzo di crescita artistico, culturale, sociale del nostro territorio""", tra gli obiettivi della V Edizione del concorso "La rassegna musicale organizzata dalla, in collaborazione con, si terràa partire dalleAl concorso potranno partecipare band e cantanti emergenti che saranno valutati da una giuria, composta da esperti musicali. Al termine del contest saranno consegnati attestati di partecipazione e al primo classificato, il "In questi giorni, sono aperte le iscrizioni(gratuite) per la V^ Edizione del concorsoper band e cantanti emergenti, telefonando all'utenzaattiva per ricevere ulteriori informazioni. Annunciate le presenze di Santino Caravella, Pierdavide Carone e Cecilia Gayle, gli ospiti al contestsotto la direzione artistica di, che avrà luogo inL'ingresso è libero con prenotazione, nel rispetto norme anti-covid vigenti.